Isar-Pöbler sorgen für Furore: Polizei rückt zu brisantem Einsatz aus - wenig später lodern Flammern

Während einer lauen Sommernacht kam es an der Isar zu unschönen Vorfällen. Wenig später brannte es an mehreren Orten in München.

In München* musste die Polizei zu einem brisanten Einsatz an der Isar ausrücken.

Im Zuge dessen wurde die Beamten beleidigt und bespuckt.

Kurz darauf brannte es an mehreren orten.

München - An der Isar gibt es gerade reichlich zu tun für die Münchner Polizei. Speziell am Wochenende kommt es dort zu größeren Menschenansammlungen, Anwohner schlugen ob der „Corona-Partys“* bereits Alarm. Dazu kommt aktuell der nicht ganz unproblematische Pegelstand, der am Wochenende die Retter in Atem hielt*.

München: Polizei muss nachts zu brisantem Isar-Einsatz ausrücken - kurz darauf brennt es an mehreren Orten

Am Sonntag (5. Juli), gegen 01.50 Uhr, kam es an der Wittelsbacherbrücke zu „Provokationen und Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Eine Gruppe von etwa 30 Personen war negativ aufgefallen.

Als die Delinquenten kontrolliert werden sollten, wurden die Polizisten unter anderem von einer 24-Jährigen aus dem Landkreis München sowie einer 18- jährigen Münchnerin massiv beleidigt. Zudem spuckte ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Erding einem Beamten ins Gesicht. Eine 56-jährige Münchnerin rief „Heil Hitler“.

München: Polizei an der Isar provoziert - Gruppe auch für Brände verantwortlich?

Die Polizei konnte schließlich sämtliche Störer festnehmen und die vorliegenden Verstöße zur Anzeige bringen. Da die Gruppe aber sehr aggressiv reagierte, musste bei diesem Einsatz auch eine gewisse körperliche Präsenz gezeigt werden. In ihrer Pressemeldung spricht die Polizei von „Schieben und Drücken“.

Kurze Zeit später kam in unmittelbarer Nähe der Wittelsbacherbrücke sowie im Englischen Garten zu vier Bränden von Mülleimern und Containern, bei denen in einem Fall auch ein geparkter Kia in der Mariahilfstraße beschädigt wurde.

Inwieweit diese Straftaten auch auf das Konto der Jugendgruppe gehen, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.