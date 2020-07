Vor den Augen seiner Freunde: 18-Jähriger stürzt von Isar-Brücke - dramatische Momente folgen

Bei einem schlimmen Unfall in München hat sich ein 18-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Zuvor war er von der Wittelsbacherbrücke gestürzt.

Schwere Verletzungen hat sich ein 18-Jähriger bei einem Unfall in München zugezogen.

Unvermittelt war der Teenager von der Wittelsbacherbrücke gestürzt.

Das Notarztteam musste eine Drehleiter anfordern.

München - Schock-Moment an der Wittelsbacherbrücke: Mehrere junge Leute beobachteten während ihres Ausflugs am frühen Freitagmorgen, gegen 4.45 Uhr, wie einer ihrer Begleiter unvermittelt abstürzte.

München: 18-Jähriger stürzt von Wittelsbacherbrücke - und verletzt sich schwer

Der 18-Jährige fiel etwa sechs Meter auf die befestigte Insel unterhalb der Brücke und verletzte sich schwer. Sofort wählten die jugendlichen Zeugen den Notruf, wie die Feuerwehr München berichtet.

Das kurz darauf eingetroffene Notarztteam stieg zu dem 18-Jährigen herab und versorgte ihn. Um den Jugendlichen auf die Brücke zu heben, wurde eine Drehleiter angefordert.

Isar-Unfall in München: Jugendlicher (18) fällt sechs Meter in die Tiefe

Nach der Behandlung mit Schmerzmedikamenten konnte der Schwerverletzte mit einer Schleifkorbtrage nach oben gehoben und in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert werden. Bei einem weiteren tragischen Absturz in München hat sich ein 15-Jähriger im Juni schwere Verletzungen zugezogen. Er war zuvor am Friedensengel verunglückt. (mm/tz)