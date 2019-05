An Kreuzung übersehen: Junger Radler (11) stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw ist ein junger Fahrradfahrer in München tödlich verunglückt. Die Polizei ermittelt.

München- Am Montag, 20.05.2019, um 13.25 Uhr, fuhr ein elfjähriger Münchner mit seinem Fahrrad auf der Corneliusstraße stadteinwärts. Dabei benutzte er den dafür vorgesehenen und markierten Fahrradweg. Zur selben Zeit fuhr ein 61-Jähriger aus dem Landkreis München mit einem Lkw auf der Corneliusstraße in dieselbe Richtung, wie die Polizei München berichtet.

An der Kreuzung zur Erhardtstraße wollte der Elfjährige diese überqueren. Der 61-Jährige wollte nach rechts in die Erhardtstraße abbiegen. Nach jetzigem Ermittlungsstand übersah er dabei den elfjährigen Fahrradfahrer. Dabei kam es zum Zusammenstoß, wodurch der 11-Jährige schwer verletzt wurde.

München: Lkw übersieht Fahrrad - Elfjähriger stirbt bei Unfall

Anschließend wurde er vom Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht, wo er kurz danach seinen Verletzungen erlag. Zum genauen Unfallhergang wird derzeit durch die Verkehrspolizei ermittelt. Ein Gutachter ist ebenfalls vor Ort. Bei der Buslinie 132 kam es deshalb zu Behinderungen. Diese sollten bis voraussichtlich 18 Uhr andauern.

Wegen des Fahrradunfalls wird es am Dienstagabend eine Mahnwache geben. Sie wird an der Stelle stattfinden, an der der Junge verunglückte (Kreuzung Corneliusbrücke/Erhardtstraße), wie der ADFC München am Montagabend mitteilte. Die Mahnwache findet von 18 bis 18.30 Uhr statt.

mm/tz

