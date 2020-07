Frau schlägt auf vorbeifahrende Autos ein und zückt dann Messer - Polizei riegelt Münchner Verkehrsader ab

Bei einem Einsatz in München musste die Polizei eine große Straße absperren. Dort hatte eine Frau mit einem Messer hantiert.

Zeugen schlugen in München Alarm, weil eine Frau auf vorbeifahrende Autos eingeschlagen hatte.

Die Polizei schickte mehrere Streifen los.

Im Rahmen des Einsatzes musste eine wichtige Verkehrsader abgesperrt werden.

München - Am Samstag (11. Juli), gegen 9.50 Uhr, meldeten mehrere Passanten das rätselhafte und gefährliche Verhalten einer Frau. Die 53-Jährige schlug in der Kapuzinerstraße auf vorbeifahrende Autos ein, wie die Polizei München in einer Pressemitteilung berichtet.

München: Frau schlägt auf vorbeifahrende Autos ein - und zückt dann Messer

Dann griff die Frau mit Wohnsitz in München auch noch zu einem Messer. Um die „unklare und bedrohlich mitgeteilte Situation zu klären“, schickte die Polizei mehrere Streifen in die zumeist viel frequentierte Kapuzinerstraße.

Die 53-Jährige reagierte nicht auf die Ansprache der eingetroffenen Beamten und fing an, sich mit dem Messer zu verletzen. Polizisten entrissen der Münchnerin das Messer und leisteten Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die Frau wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Passanten schlagen in München Alarm - Polizei riegelt Verkehrsader ab

Für die Dauer des Einsatzes musste die Kapuzinerstraße beidseitig gesperrt werden. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mm/tz)

Hinweis der Redaktion:

Generell berichten wir nicht über den Verdacht auf Selbstmord-Absichten, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.