Kein Alkohol mehr am Hauptbahnhof - Kritik an Totalverbot: „Der gut gekleidete Geschäftsmann aber ...“

Jetzt gilt‘s: Ab Donnerstag wird das Alkoholverbot am Münchner Hauptbahnhof ausgeweitet. Der Verzehr und die Mitnahme von entsprechenden Getränken ist sodann den ganzen Tag untersagt.

München - Ab Donnerstag gilt am Münchner Hauptbahnhof ein ganztägiges Alkoholverbot – auch für die umschließenden Straßen und die Paul-Heyse-Unterführung. Bislang sind sowohl das Trinken als auch das Mitführen von Alkohol lediglich nachts von 22 bis 6 Uhr untersagt. Kontrolliert wird durch die Polizei und den kommunalen Außendienst. Das System habe sich bewährt, alkoholbedingte Straftaten am Hauptbahnhof sind den Sicherheitsbehörden zufolge in den Nachstunden zurückgegangen.

München: Alkoholverbot am Hauptbahnhof soll Straftaten vorbeugen

Im Dezember 2018 hat der Stadtrat die zeitliche Ausweitung beschlossen. Nach Einschätzung des Polizeipräsidiums München und des Kreisverwaltungsreferats ist das 24-stündige Alkoholverbot ein wirksames Instrument, alkoholbedingten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten rund um die Uhr entgegenzuwirken, was zur weiteren Verbesserung der Sicherheitslage am Hauptbahnhof beitrage. Unumstritten ist die Entscheidung gleichwohl nicht. Vor allem die Opposition im Stadtrat ist eher skeptisch.

Grünen-Vize Dominik Krause sagte: „Wir lehnen das Verbot grundsätzlich ab. Es löst keine Probleme, es verlagert sie nur. Die Menschen verschwinden ja nicht, sie gehen nur an andere Orte.“ FDP-Stadtrat Jörg Hoffmann sieht das ebenso und nennt beispielhaft den Begriff Junkie-Jogging, der sich einst rund um den Ostbahnhof etablierte. „Damals hatte der Freistaat dort verstärkt Polizei eingesetzt, um gegen die Drogenszene vorzugehen. Immer wenn die Beamten aufgetaucht sind, haben sich die Abhängigen an andere Orte verzogen.“

Alkoholverbot am Hauptbahnhof: Wird bei der Durchsetzung mit zweierlei Maß gemessen?

Kritisch sieht der FDP-OB-Kandidat zudem, dass die Kontrolle des Alkoholverbotes bislang „sehr eigenen Regeln folgt. Wir haben beobachtet, dass gegen sichtbar alkoholisierte Menschen hart durchgegriffen wird. Der gut gekleidete Geschäftsmann, der sich ein Feierabendbier gönnt, bleibt aber unbehelligt.“ Das Nachtverbot möge seine Berechtigung haben, sagt Hoffmann, die Ausweitung sei aber nicht sinnvoll. „Das wird noch weniger durchsetzbar sein.“

SPD und CSU verteidigen derweil ihren Beschluss. SPD-Stadtrat Christian Vorländer sagte: „Wir können nicht ignorieren, dass der Hauptbahnhof eine Problemzone ist. Nachdem durch das nächtliche Alkoholverbot die schweren Straftaten spürbar zurückgegangen sind, halten wir die Ausweitung für richtig.“ Zumal die SPD das Verbot mit einem Angebot koppele. An der Dachauerstraße 3 entsteht eine Trinkerstube. Dort sollen Kranke Hilfsangebote erhalten, aber auch kontrolliert Alkohol konsumieren dürfen. „Das ist uns wichtig, dass wir nicht nur mit Verboten arbeiten, sondern aktive Sozialpolitik betreiben.“

Alkoholverbot am Hauptbahnhof sorgt für Entspannung

CSU-Stadtrat Sebastian Schall unterstreicht die Bedeutung des Verbotes für die Geschäftsleute. „Die Ausweitung wird die Ladenbesitzer und auch die Passanten weiter entlasten.“ Das Argument der Verdrängung sei sicherlich nicht von der Hand zu weisen. „Da muss man weiter beobachten und schauen, dass Polizei und kommunaler Außendienst weiter kontrollieren.“

Unsere Meldung zum Thema vom 27.05.2019:

Striktes Alkoholverbot am Münchner Hauptbahnhof: Wohin mit den Trinkern?

München - Der Hauptbahnhof ist für die meisten Menschen nur ein Durchgangsort. Für soziale Randgruppen stellt er jedoch auch einen Aufenthaltsort dar. Vom 1. August an gilt am Hauptbahnhof ein Alkoholverbot rund um die Uhr – auch in den umliegenden Straßen. Dies hatte die Rathaus-Regierung aus SPD und CSU gegen die Stimmen aller anderen Parteien im Vorjahr beschlossen. Bislang ist das Trinken nur im Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr untersagt, was nach Auskunft der Sicherheitsbehörden bereits einen signifikanten Rückgang der Kriminalität an diesem Brennpunkt bewirkt hat. Von der 24-stündigen Tabu-Zone erhofft sich die Stadt weitere positive Effekte.

München Hauptbahnhof: Trinkerszene wird nur verdrängt

Allerdings hatte die SPD parallel dazu Lösungen gefordert, um zu verhindern, dass die Trinkerszene lediglich an einen anderen Ort verdrängt wird. Dazu bedürfe es alternativer Hilfsangebote für Menschen mit erhöhtem Alkoholkonsum. Das Sozialreferat hat sich zusammen mit den Wohlfahrtsverbänden Gedanken über Einrichtungen für alkohol- und drogenabhängige sowie wohnungslose Menschen gemacht. Am Mittwoch diskutiert der Sozialausschuss des Stadtrats über das Konzept.

Alkoholverbot am Hauptbahnhof hat schon Verdrängungseffekt

Dass es nach dem Alkoholverbot in den Nachtstunden zu Verdrängungseffekten gekommen ist, räumt das Sozialreferat ein. Randgruppen hielten sich immer häufiger auf der Schützenstraße und am Alten Botanischen Garten auf, heißt es in der Stadtratsvorlage. Dies habe auch mit verstärkten Kontrollen der Polizei zu tun. Wann – wie von der SPD gefordert – ein Aufenthaltsort zum erlaubten Alkoholkonsum geschaffen wird, ist unklar. Sozial- und Gesundheitsreferat sind der Auffassung, eine derartige Einrichtung stelle fachlich wie organisatorisch eine große Herausforderung dar und bedürfe einer sorgfältigen Planung und Abwägung. Ungeachtet dessen sucht die Stadt bereits nach einem Träger für dieses Projekt und einer geeigneten Immobilie. Im Juli sollen dem Stadtrat die Ergebnisse vorgestellt werden.

Der sozialpolitische Sprecher der SPD, Christian Müller, geht davon aus, dass sich ein Träger finden wird. „Der formale Start kann so erfolgen, wie wir es wollten“, sagte Müller unserer Zeitung. Ob pünktlich zum 1. August auch das notwendige Personal für eine „Trinkerstube“ akquiriert werden kann, sei eine andere Frage. „Intention des Antrags war, eine Einrichtung zu schaffen, die diese Klientel bindet und Gewalt eindämmt.“ Ansonsten würden suchtkranke Randgruppen weiterhin irgendwohin verdrängt. Dies unterstreicht auch Marian Offman, sozialpolitischer Sprecher der CSU: „Wir wollen die Leute von der Straße wegbringen – was auch im Sinne der Geschäftsleute und Hoteliers ist.“ Diese hatten sich in der Vergangenheit oft über untragbare Zustände im Umfeld des Hauptbahnhofs beschwert.

Prinzipiell, so heißt es in der Vorlage des Sozialreferats weiter, sei die soziale Infrastruktur um den Hauptbahnhof gut. Als Beispiel wird die Bahnhofsmission erwähnt. Außerdem kümmern sich Streetworker und ein Drogen-Notdienst von Prop um Suchtkranke. Es gibt Beratungsstellen für Wohnungslose sowie Anlaufstellen für Migranten aus Bulgarien und Rumänien, wie etwa das „Schiller 25“. Die Migranten aus dem Balkan verdingen sich meist als Tagelöhner. Das Schiller 25 dient auch als zentrale Einweisungsstelle für den Kälteschutz. Diese Übernachtungsmöglichkeit für Obdachlose in der Bayernkaserne gibt es seit 1. Mai nun auch erstmals in den Sommermonaten.

Eine Nutzung des Elisenhofbunkers am Alten Botanischen Garten für Schlafplätze, wie es freie Träger bei einer Besprechung anregten, lehnt das Sozialreferat ab. Der Bunker würde nur dann in Betrieb genommen werden, wenn die 850 Bettplätze im Kälteschutzprogramm der Bayernkaserne nicht ausreichen sollten, heißt es in der Stadtratsvorlage.

Hier hat München noch Nachholbedarf

Nachholbedarf gibt es bei dauerhaften Wohnprojekten für Drogenkonsumenten. Vor allem geschlechterspezifische Einrichtungen seien nicht vorhanden. Sozial- und Gesundheitsreferat suchen derzeit gemeinsam nach geeigneten Immobilien, um diese Situation zu ändern. Auch Drogenkonsumräume würden nach Dafürhalten der Stadt zur Entlastung des öffentlichen Raumes beitragen. Allerdings hat die Stadt hier keine Handhabe. Der Freistaat müsste für ein Modellprojekt die gesetzlichen Bestimmungen ändern. Die Landes-CSU sträubt sich gegen Drogenkonsumräume.

„Trinkerstube“ am Hauptbahnhof München: Das sagt die Polizei

+ Thoma Böhle: Der KVR-Chef verweist auf gute Erfahrungen in Augsburg. © Marcus Schlaf Mit Skepsis wird die SPD-Idee einer „Trinkerstube“ im Übrigen von der Polizei bewertet. Stefan Kastner, Leiter Verbrechensbekämpfung beim Polizeipräsidium, hatte in der Sitzung des Stadtrats gesagt: „Wir wollen die Trinkerszene nicht anziehen, sondern die Sicherheitslage verbessern.“ Laut Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle (SPD) wurden indes in Augsburg mit einem ähnlichen Modellversuch positive Erfahrungen gemacht. Prinzipiell sei es wichtig, dass die Trinkerszene aus dem öffentlichen Raum verbannt werde, erklärte der KVR-Chef. „Davon profitieren alle Reisenden, Geschäftsleute und Anwohner.“

Anfang Mai war großer Razzia-Tag im Bahnhofsviertel in München. Die Polizei ging gegen Alkoholmissbrauch, Drogen, Bettlerbanden und Prostitution vor.

