Ein Tänzchen mit Llambi: Let’s-Dance-Fans genießen in München eine ganz besondere Tanzstunde

Von: Julian Spies

Joachim Llambi tanzt mit einer Münchnerin in den Stachus Passagen. © Achim Schmidt

Normalerweise hasten hier die Menschen von einem Geschäft zum anderen. Oder eilen zu S- und U-Bahn. Doch jetzt wurden die Stachus Passagen zur Tanzfläche:

Let’s Dance-Juror Joachim Llambi (58) schwang die Hüften und lud die Münchner zu einem Tänzchen.

Mit seiner erfolgreichen RTL-Tanzshow war Llambi auf Tour an der Isar. Nach der Show am Freitagabend in der Olympiahalle (siehe Kritik unten rechts) stoppte er am Samstag für eine Autogrammstunde am Stachus. Etliche Fans warteten schon vor der abgesperrten Tanzfläche, als der TV-Star um 13 Uhr die Bühne betrat. Begrüßt wurde Llambi von Radio-Arabella-Moderator Uli Florl. Was er denn von der extravaganten Kleidung seines Kollegen Jorge González hält, wollte Florl wissen. „Es ist jedes Mal wieder spannend, wenn er aus der Garderobe kommt und man denkt sich: Was hat er wohl heute an?“, erzählt der 58-Jährige.



München: Llambi erklärte zuerst die Tanzschritte, dann legt er selber los

Danach begann die Tanzstunde, Llambi erklärte zuerst die Grundschritte des Discofox, dann legte er selbst los. Langsam steigerte er den Schwierigkeitsgrad. Und bei Arabella-Moderator Uli Florl merkte er mit einem Augenzwinkern an: „Ich glaube, du solltest lieber beim Radio bleiben“. Seine ehrliche Meinung ist dem Tanzjuror auch in der TV-Show sehr wichtig: „Für die Zuschauer ist es gut zu wissen, warum die Leistung gut, sehr gut oder sensationell ist“.

Von München ist der Let’s Dance-Juror begeistert: „Ich komme immer gerne hierher. Die Stimmung in der Olympiahalle war sensationell, heute ist es genauso. Die Leute haben Spaß und sind sehr freundlich.“ Für ihn ist klar: „Tanzen kann jeder lernen.“ Jeder, der sich zur Musik bewege, tanze auf eine gewisse Art und Weise, es sei ein Lebensgefühl. Die tz hörte sich bei den vielen Fans am Stachus um: Wie tanzt es sich denn so neben dem Profi? Marie-Theres Wandinger

Felix Plitzko (31) und Nadine Morper (32), München. © Achim Schmidt

Tanzen in München mit dem Profi: Das sagen die Fans

Wir tanzen selbst seit drei Jahren und schauen uns sehr gerne Let’s Dance im Fernsehen an. Jetzt wollen wir natürlich die Chance nutzen, wenn Joachim Llambi da ist, den Star-Juror einmal live zu sehen. Tanzen ist unser großes Hobby und die Zeit, die wir gemeinsam für uns haben. Wir müssen da auch als Team zusammenarbeiten. Felix Plitzko (31) und Nadine Morper (32), München

Anett Schäfer (54) aus Donauwörth mit Radio-Arabella-Moderator Uli Florl. © Achim Schmidt

Ein tolles Erlebnis



Ich durfte ja erst mit Uli Florl und dann sogar mit Joachim Llambi selber tanzen. Das war wirklich super! Ich habe es ja nicht zu hoffen gewagt, dass es passiert. Ich bin Let’s Dance-Fan der ersten Stunde und speziell auch von Herrn Llambi. Er weiß einfach, wie er es machen muss und man erkennt, wie man tanzen muss. Er ist hier genauso wie im Fernsehen, ehrlich und mit charmantem Witz. Ich war gestern schon mit meiner Tochter in der Show in der Olympiahalle. Anett Schäfer (54) aus Donauwörth mit Radio-Arabella-Moderator Uli Florl