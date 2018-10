Mann greift junger Frau (24) in den Schritt - doch die reagiert genau richtig

Eine junge Frau ist nachts von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden - doch weil sie genau richtig reagierte, verhinderte sie wohl Schlimmeres.

München - Am Dienstag befand sich eine 24-jährige Münchnerin nach Mitternacht auf dem Weg zu ihrem Auto. Sie hörte schnelle Schritte hinter sich, reagierte darauf aber nicht. Im Bereich einer Baustelle an der Herzog-Heinrich-Straße wurde sie plötzlich von einem unbekannten Mann grob am Oberarm gepackt und auf das dortige Areal gezerrt. Hier griff er ihr in den Schritt.

Wegen ihrer massiven Gegenwehr und lauten Hilfeschreie, wurden zufällig vorbeikommende Passanten auf den Vorfall aufmerksam. Der Täter ließ nun von ihr ab und flüchtete. Aufgrund der schnellen Reaktion der 24-Jährigen und einer guten Beschreibung des Mannes, konnte ein Tatverdächtiger durch polizeiliche Zivilkräfte im Rahmen der Sofortfahndung schließlich festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen 29-Jährigen aus dem Landkreis Unterallgäu. Dieser wird nun dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Zur Zeit des Oktoberfests kommt es immer wieder zu Fällen von sexueller Belästigung. Am Sonntag wurde ein Mann an der S-Bahn-Haltestelle Hackerbrücke festgenommen, weil er Frauen im Dirndl unter den Rock fotografiert hatte. Auch eine Frau wurde auf der Wiesn mit einem Maßkrug verletzt, weil sie sich gegen eine sexuelle Belästigung wehrte. Auf ihrem „Wiesn-Wiki“ gibt die Polizei hilfreiche Tipps im Fall einer Belästigung.