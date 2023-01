Münchner Mietern droht Luxussanierung: „Wir zittern um unser Daheim“

Die Mieter stehen vor ihrem Haus in der Klenzestraße und haben Angst: Denn ihr Hausbesitzer spricht von „Verwertungskündigungen“.

„Verwertungskündigungen“

Schulter an Schulter stehen sie vor ihrem Haus, ihre Blicke sind ernst. Die Mieter des Hauses in der Klenzestraße 15 wollen um ihre Wohnungen kämpfen.

München – Ihr Zuhause wurde 2020 von der Eigentümerfamilie verkauft, nun wolle der neue Besitzer Immobilia Invest, eine Immobilienentwicklungsgesellschaft aus Grünwald, das Mietshaus aus dem Jahr 1957 kernsanieren. Er spricht von „Verwertungskündigungen“. Die Mieter haben Angst um ihr Zuhause!

Neuer Vermieter plant „Kernsanierung mit Fußbodenheizungen“

Umfassende Sanierungen und einen Neubau plant Immobilia Invest: „Der jetzige Standard ist nicht mehr zeitgemäß“, erklärt Claudius Artz, der Rechtsanwalt der Firma. „Insbesondere aus energetischer Sicht muss nachgerüstet werden. Die Mieter werden dieses Jahr hohe Nachzahlungen für ihre Heizungen zahlen müssen. Deshalb planen wir eine Kernsanierung mit Fußbodenheizungen und neuen Fenstern in allen Wohnungen. Außerdem gibt es Schimmel im Haus.“ Geplant sei zudem der Ausbau des Dachgeschosses für ein bis zwei Wohnungen und der Abriss der Garagen. Dort soll ein dreistöckiges Rückgebäude mit einem Parksystem entstehen.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Die Mieter sehen diese Pläne voller Sorge. „Das Haus ist in einem guten Zustand“, meint Andreas Schmitz, der hier seit zwanzig Jahren wohnt und für seine Wohnung um die zwölf Euro pro Quadratmeter zahlt. Kalt. Er habe keinen Schimmel, und der Standard genüge ihm völlig. Wie er gehört hat, sei im Dachgeschoss ein Luxusausbau geplant, der einen Aufzug erfordere. Durch den würden in den mittleren Wohnungen jeder Etage die Bäder wegfallen, was einen neuen Zuschnitt aller Wohnungen bedinge.

„Die leeren Wohnungen werden schon seit Jahren nicht mehr vermietet“

Mittlerweile sind alle Mieter stark verunsichert. Einige hätten bereits aufgegeben und seien ausgezogen. „Die leeren Wohnungen werden schon seit Jahren nicht mehr vermietet“, so Schmitz. Teils seien Mietern auch neue Wohnungen vermittelt worden – für Schmitz keine Option. „Ich habe mir eine kleinere Wohnung in der Pilgersheimerstraße angesehen, die aber eine doppelt so hohe Kaltmiete hätte. Das kommt für mich nicht infrage.“ Bei den krassen Mieten in München sei es unmöglich, eine vergleichbare Wohnung zu finden.

+++ Mehr zum Thema: Mietpreis-Wahnsinn in der bayerischen Metropole: So viel zahlt man in den Münchner Stadtvierteln

Die Bau-Planungen könnten in einem halben Jahr abgeschlossen sein, dann würde es zur Sanierung kommen, sagt Anwalt Artz. „Mieter können nicht in den Wohnungen bleiben, wenn wir eine Fußbodenheizung einbauen und Wände versetzen. Das ist natürlich für die Mieter eine hohe Belastung. Wir versuchen, für jeden eine Lösung zu finden.“ Auch im Angebot hätte die Immobilienfirma eine weitere Vermietung nach der Kernsanierung, also nach etwa eineinhalb Jahren. Natürlich: „zu neuen Konditionen.“

Der zuständige Bezirksausschuss 2 ärgert sich, dass man schon ohne Baugenehmigungen auf die Mieter losgehe und diese somit ja indirekt zum Auszug dränge. Dagegen meint Artz, dass eine frühzeitige Information aller doch am fairsten sei. Fakt ist aber jedenfalls: Die Mieter haben Angst um ihre Zukunft. (Bettina Ulrichs)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.