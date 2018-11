Bahn-Mitarbeiter schubst 16-Jährigen in S-Bahn - Situation eskaliert sofort

Am Hauptbahnhof München blockierte ein 16-Jähriger eine S-Bahn. Ein Bahn-Mitarbeiter schubste den Jugendlichen deshalb - die Situation eskalierte daraufhin.

München - Ein 16-jähriger Somalier blockierte kurz vor 16 Uhr am Mittelbahnsteig des S-Bahnhaltes im Tiefparterre des Hauptbahnhofes die Türen einer abfahrbereiten S-Bahn (S8 Richtung Herrsching) für seine Freunde. Das teilte die Bundespolizei mit.

Ein 32-jähriger Iraker, der für die Deutsche Bahn als Zustiegshilfe arbeitet, schubste den jungen Mann laut Pressebericht daraufhin in die S-Bahn. Der 16-Jährige, der in Feldkirchen bei München wohnt, bespuckte den Mitarbeiter der Bahn - doch dabei traf er eine 50-Jährige aus Jetzendorf im Landkreis Pfaffenhofen.

München Hauptbahnhof: 16-Jähriger bespuckt 32-Jährigen - Passant will schlichten

Der DB-Mitarbeiter zog den 16-Jährigen daraufhin an den Haaren aus der S-Bahn auf den Mittelbahnsteig und spuckte diesem wiederum ins Gesicht. Darauf folgte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen beiden, die ein 30-jähriger Röhrmooser erfolglos zu schlichten versuchte.

Lesen Sie auch: Aus einer respektlosen Angewohnheit, die viele nervt - Schlägerei in der S-Bahn

Erst einer hinzukommenden Streife der Deutsche Bahn Sicherheit gelang es, die Situation bis zum Eintreffen der Bundespolizei unter Kontrolle zu bringen. Auf der Dienststelle rammte der Iraker dem Somalier, der auf einer Bank saß, noch den Ellbogen ins Gesicht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten alle Beteiligten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I die Wache freien Fußes verlassen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

