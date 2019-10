Mutter (45) und Sohn (22) unternehmen denkwürdigen „Ausflug“ - Polizei nimmt sie sofort fest

Nachholbedarf in Sachen Erziehung hat eine 45-jährige Mutter. Sie ließ sich von ihrem Sohn bei einem Diebeszug durch München begleiten.

München - Am Freitag, 27.09.2019, gegen 12.00 Uhr, klingelten Unbekannte an einem Anwesen in der Tumblingerstraße und wurden eingelassen. Eine aufmerksame Anwohnerin beobachtete daraufhin, wie eine Frau und ein Mann mit körperlicher Gewalt versuchten, zwei Wohnungstüren aufzudrücken. Das hat die Polizei München in ihrem Pressebericht vom Donnerstag bekannt gegeben.

Als die Verdächtigen nun auch an der Wohnungstür der Mitteilerin gewaltsam eindringen wollten, wählte sie den Polizeinotruf 110. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten hatten die Verdächtigen bereits das Anwesen verlassen, konnten jedoch beobachtet werden, wie sie in ein Haus in der Häberlstraße gingen.

München: Mutter und Sohn unternehmen denkwürdigen „Ausflug“ - Anwohnerin beobachtet sie

Auch dort versuchten sie an einem Büro die Tür einzudrücken, wurden von einem Zeugen dabei überrascht und verließen wiederum das Gebäude. Die eingeleitete Sofortfahndung führte zur Festnahme einer 45-jährigen Ungarin ohne festen Wohnsitz in Deutschland und ihres 22-jährigen ungarischen Sohnes aus dem Landkreis Bamberg.

Beide Personen wurden nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen einem Ermittlungsrichter beim Polizeipräsidium München vorgeführt. Hier wurde ein Haftbefehl gegen die 45-jährige Ungarin erlassen. Ihr Sohn wurde entlassen.

