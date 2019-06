„Befremdliches Verhalten“: Security weist Frauen an der Isar zurecht - Große Verwirrung um Oben-ohne-Verbot

Alle Sommer wieder sorgen die Unbekleideten an der Isar für Aufregung und Empörung. In diesem Jahr geht es um ein äußerst pikantes Problem.

Update 25. Juni, 9.37 Uhr: Gerhard Mayer ist irritiert. Dass ein privater Sicherheitsdienst Frauen an der Isar untersagt hat, sich oben ohne zu sonnen, kann der stellvertretende Sprecher der SPD-Fraktion im Kreisverwaltungsausschuss überhaupt nicht nachvollziehen. „Ich empfinde das Verhalten auch als befremdlich“, stellt Mayer klar. Der SPD-Politiker will gegenüber der Abendzeitung ein „Missverständnis“ aber nicht ausschließen.

Auf Anfrage bestätigt das Baureferat, dass zwischen April und September seit Jahren ein privater Sicherheitsdienst eingesetzt werde. Dessen vornehmliche Aufgabe sei es, über die geltenden Regeln der Landschaftsschutzverordnung zu informieren. Zu freizügigen Sonnenbädern mache letztere keine Angaben, bestätigte eine Sprecherin.

Im gesamten Stadtgebiet gilt jedoch die sogenannte „kommunale Badebekleidungsverordnung“, in der ein generelles Nacktbadeverbot festgehalten ist. Von diesem sind sieben Zonen ausgenommen - neben dem Feldmochinger See auch einige Abschnitte an der Isar. Der betroffene Bereich zwischen Reichenbach- und Wittelsbacherbrücke gehört nicht dazu. Ob der private Sicherheitsdienst dort auch künftig freizügige Badegäste zurechtweisen soll, ließ die Stadt offen.

Security verärgert Frauen an der Isar mit Zurechtweisung - weil sie sich oben ohne sonnten

Unser Artikel vom 22. Juni 2019:

München - Die Temperaturen steigen, die Hüllen fallen - auch am Isarufer in München. Ein Umstand, der nicht bei allen für pure Begeisterung sorgt. Wie die „Abendzeitung“ erfahren haben will, soll jetzt angeblich ein Security-Dienst für die richtige Kleiderordnung am Badeufer sorgen.

München: Security soll Frau an Isar zurechtgewiesen haben - weil sie oben ohne in der Sonne lag

Das Blatt zitiert Zeugen, die fünf stämmige und muskulöse Männer zwischen Wittelsbacher - und Reichenbacherbrücke gesehen haben wollen, die Frauen zurechtwiesen, die sich oben ohne sonnten. Die Ansage soll ziemlich ruppig verlaufen sein. „Ich kann nicht glauben, was sich gerade an der Isar abspielte", wird ein empörter Augenzeuge zitiert.

Ein ähnlicher Fall hatte am Karlsfelder See im Landkreis Dachau für Aufsehen gesorgt: Dort lag eine Frau ebenfalls oben ohne da - doch ihr wurde ein Bußgeld gedroht, berichtet Merkur.de*.

Isarufer: Größe Empörung über „Sittenpolizei“

Passanten hätten eingegriffen, um den von den Security-Männern eingeschüchterten Frauen zu helfen. Die Aufregung über die „Sittenpolizei“ sei groß gewesen. Der Sicherheitsdienst an der Isar unterliegt dem Baureferat. Von dort gab es bisher noch keine Stellungnahme.

