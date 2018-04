Park-Depp am Werk: Darum hat es sich Mittwochabend in der Müllerstraße gestaut

Einen Parkplatz in München finden, das ist gar nicht so einfach. Ein BMW-Fahrer hat einen gefunden - und damit einen Tram-Stau ausgelöst.

München - Mitten im Feierabendverkehr hieß es am Mittwochabend in der Müllerstraße in Münchens Zentrum: „Nichts geht mehr“. Schuld war ein Autofahrer, der einen Kardinalfehler des innerstädtischen Parkens beging. Er blockierte nahe der Loretta-Bar die Tram-Gleise.

+ Viel zu eng: Tram und Auto begegneten sich am Mittwoch in der Müllerstraße © Johannes Löhr

Zwar stand der BMW nicht direkt auf den Gleisen. Dennoch kam die Tram 17 in Richtung Amalienburgstraße nicht an dem Auto vorbei. „Locker eine halbe Stunde“ sei der Verkehr an der Stelle zum Erliegen gekommen, berichtete München-Redakteur Johannes Löhr. Ärgerlich war das nicht nur für die Autofahrer. Denn natürlich stauten sich auch mehrere Trambahnen hinter der Engstelle.

fn