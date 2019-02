Party eskaliert: Junge Männer verletzen sieben Polizisten - Chaotische Szenen

Wegen einer lauten Party wurde die Polizei in der Nacht zum Sonntag in die Lindwurmstraße gerufen. Dort eskalierte die Situation völlig. Sieben Beamte wurden verletzt.

Ludwigvorstadt - In der Nacht zum Sonntag alarmierte ein Anwohner den Polizeinotruf und beschwerte sich über lauten Partylärm in einem Innenhof in der Lindwurmstraße. Eine Streife fuhr vor und traf auf eine Partygesellschaft von rund 30 Gästen.

Elf dieser Personen zwischen 17 und 20 Jahren versammelten sich vor der Partyörtlichkeit und urinierten vereinzelt an den Streifenwagen. Dazu beleidigten und bedrohten sie die Polizeibeamten. Da die Partygäste einem Platzverweis durch die Beamten nicht nachkamen, musste Verstärkung hinzugerufen werden. Daraufhin griffen die Gäste die Beamten mit Tritten und Faustschlägen an und zwangen die Einsatzkräfte zum Einsatz von Pfefferspray.

Alle Täter männlich und zwischen 17 und 20 Jahre alt

Nach der Festnahme mehrerer Personen versuchten weitere Partygäste diese zu befreien während vier Verdächtige vom Tatort flüchteten. Weit kamen sie aber nicht. Ein Beamter erlitt eine blutende Platzwunde am Kopf durch eine nach ihm geworfene Glasflasche. Insgesamt wurden sieben männliche Personen im Alter zwischen 17 und 20 Personen festgenommen. Laut Polizei drei deutsche Staatsbürger, zwei Personen mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit, eine Person mit bosnischer und serbischer Staatsangehörigkeit und eine Person mit französischer und tunesischer Staatsangehörigkeit.

Sieben Beamte verletzt - zwei im Krankenhaus behandelt

Es wurden Anzeigen wegen Landfriedensbruch, Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährliche Körperverletzung und versuchter Gefangenenbefreiung erstellt. Ein 20-Jähriger und ein 18-Jähriger werden im Laufe des Tages zur Klärung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die anderen fünf Tatverdächtigen wurden nach der Anzeigenbearbeitung wieder entlassen. Insgesamt sieben Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz verletzt. Zwei von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Lesen Sie auch: Dreifacher Vater stirbt kurz vor Weihnachten - jetzt braucht die Familie dringend Hilfe. Auch interessant: Mann stirbt beim Baumfällen - Ehefrau macht schrecklichen Fund

kah