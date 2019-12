Mann zieht in Münchner Boutique Pistole: Polizei nennt markantes Merkmal in seinem Gesicht

Tatort in München: Die Holzstraße mitten im beliebtem Glockenbachviertel.

Mitten im Glockenbach

von Lucas Sauter-Orengo schließen

In München kam es mitten am Tag zu einem Raubüberfall mitten in der Stadt. Ein unbekannter Mann bedrohte eine Verkäuferin mit einer Pistole. Die Täterbeschreibung ist überraschend detailliert.