Von Statue erschlagen: Lavinia (7) kommt in Münchner Hotel ums Leben - lag „strafbares Verhalten“ vor?

Von: Klaus-Maria Mehr

Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. © David Inderlied/dpa/Illustration

Ein tödliches Unglück hat sich in einem Hotel in München ereignet. Ein siebenjähriges Mädchen wurde von einer schweren Steinstatue getroffen.

Update 29. August, 15.03 Uhr: In dem Hotel in der Isarvorstadt, in dem es am Freitag zu dem Unfall kam, scheint es am Montag ruhig zu sein. Durch eine offene Tür ist ein Teil des Innenhofes zu sehen, in dem die 200 Kilogramm schwere Statue auf das Mädchen kippte. Dort flattert jetzt ein Polizeiabsperrband. Der Hotelbetrieb laufe weiter, sagt eine Mitarbeiterin. Auskünfte zum Unfall dürfe sie nicht geben, die Hotelleitung sei nicht zu sprechen.

Tragisches Unglück in München: Hotelbetrieb läuft weiter

Aus welchem Grund die Skulptur auf die siebenjährige Lavinia, die zusammen mit ihren Eltern in München Urlaub machte, fiel, ist auch am Montagnachmittag noch nicht klar.

Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter. Ob sich die Eltern des Mädchens weiterhin in München befinden, konnte die Polizei am Montag nicht sagen. Ebenso wenig, ob eine Vernehmung bereits erfolgt sei. Die beiden bekannten Anwälte aus Neapel wurden vom Kriseninterventionsteam des Klinikums Schwabing betreut.

Update 29. August, 12.37 Uhr: Nach dem Tod eines siebenjährigen Mädchens in einem Münchner Hotel (siehe Ursprungsmeldung) hat die Staatsanwaltschaft ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Dabei handle es sich „um ein spezielles Vorermittlungsverfahren“, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München am Montag auf Anfrage mit.

Das Verfahren soll klären, „ob im Zusammenhang mit dem Ableben einer bestimmten Person Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten gegeben sind“. Weshalb die etwa 200 Kilogramm schwere Figur umkippte, war zunächst unklar. Die Polizei teilte am Montag mit, dass die Ermittlungen zum Unfallhergang noch laufen. Mehrere Menschen waren den Angaben zufolge durch einen Schrei auf die Situation aufmerksam geworden und hätten das lebensgefährlich verletzte Mädchen befreit.

Mädchen in Hotel von Statue erschlagen: Sie stirbt im Krankenhaus

Ursprungsmeldung:

München – Mit einem verzweifelten Schrei machte die siebenjährige Lavinia noch auf sich aufmerksam, nachdem sie unter einer 200 Kilogramm schweren Steinstatue begraben wurde. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend (26. August) gegen 19.30 Uhr im Innenhof eines Hotels in der Isarvorstadt in München. Zwei Stunden später war das Mädchen tot. Sofort nach dem Schrei eilten umstehende Personen zur Hilfe, hoben die Statue an und befreiten das Kind. Das berichtet die Polizei München am Sonntag, die aktuell von einem tragischen Unfall ausgeht.

Danach wurde ein Notruf abgesetzt. Ein Rettungswagen brachte das schwer verletzte Mädchen, begleitet von einem Notarzt, in ein Münchner Krankenhaus. Dabei wurde das Mädchen laufend reanimiert. Im Krankenhaus erlag es jedoch wenig später seinen Verletzungen. Die Siebenjährige erlitt laut Polizei eine Lungenquetschung, einen Leber- und einen Milzriss.

Schlimmes Unglück in Münchner Hotel: Familie kommt aus Großraum Neapel

Bei den Eltern des Kindes handelt es sich laut einem Bericht des italienischen Portals Corriere della Sera um Michele und Valentina P., die als Touristen aus dem Großraum Neapel die bayerische Landeshauptstadt besuchten. Der Vater musste demnach das Unglück mit ansehen. Die Kriminalpolizei München hat vor Ort die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. Noch ist nicht klar, wie und warum die schwere Statue auf das siebenjährige Mädchen stürzen konnte.

„Die Eltern befanden sich in der Nähe. Ob sie auch im Sichtbereich waren, ist nicht sicher“, sagt ein Polizeisprecher. Einige Stunden nach dem Unfall schrieb Mutter Valentina P. in den sozialen Medien: „Du bist und bleibst unser Engel. Ruhe in Frieden, Liebe unseres Lebens.“ Daraufhin hagelte es Anteilnahmen. Auch ein Freund der Familie meldete sich online zu Wort. Er habe am Samstag mit Lavinias Vater, Michele T., telefoniert, der sagte: „Unser Leben ist vorbei“.

Laut Polizei befinden sich die Eltern noch in München. Sie werden vom Kriseninterventionsteam des Klinikums Schwabing betreut. Die Vernehmung durch die Polizei stehe noch aus.

