Aufregung auf dem Tollwood: Zeuge macht Beobachtung, die mehrere Polizeistreifen ausrücken lässt

Mehrere Streifen rückten zum Tollwood-Festgelände aus, nachdem ein Anrufer eine verdächtige Beobachtung gemeldet hatte.

Auf dem Tollwood-Festivalgelände in München kam es zu einem Einsatz der Polizei.

Ein Zeuge hatte eine verdächtige Beobachtung gemacht.

Die Beamten nahmen einen 47-jährigen Mann fest.

München - Auf dem Tollwood-Festivalgelände auf der Theresienwiese ist es am letzten November-Wochenende zu einem Vorfall gekommen, der einen Großeinsatz der Polizei nach sich zog. Ein Zeuge hatte eine verdächtige Beobachtung gemacht. Lesen Sie nachfolgend die Pressemeldung der Polizei München im Wortlaut:

„Am Samstag, 30.11.2019, gegen 18.15 Uhr, rief ein Zeuge auf einem Festivalgelände in der Ludwigsvorstadt den Polizeinotruf 110 an und teilte mit, dass er eine männliche Person sieht, die in einem Zelt eine Schusswaffe in der Hand hält. Daraufhin wurden sofort mehrere Streifen zum Einsatzort geschickt.

München: Polizeieinsatz auf dem Tollwood - Zeuge macht verdächtige Beobachtung

Vor Ort konnten zivile Einsatzkräfte sofort einen Verdächtigen (einen 47-jährigen Münchner) erkennen, überwältigen und entwaffnen. Der 47-Jährige führte eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole mit sich.

Er wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Da er auf die Beamten psychisch auffällig wirkte, wurde er zur weiteren Behandlung in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.“

mm/tz

Am Sonntag kam es zu einem tragischen Zwischenfall im ICE 881 auf dem Weg nach München: Ein Mann brach zusammen. Doch die Reanimationsversuche wurden von Gaffern behindert.