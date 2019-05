Überfall an Geldautomat - Täter eskaliert bei Festnahme völlig

Beim Abheben an einem Geldautomat nahe des Hauptbahnhofs München wurde ein Mann von einem Unbekannten ausgeraubt. Bei der Festnahme des Täters eskalierte die Situation.

Ludwigvorstadt - Die Polizei München berichtet: Am Dienstag den 7. Mai gegen 19:00 Uhr, hob ein Münchner (41) an einem Geldautomaten in der Bayerstraße Bargeld ab. Plötzlich versuchte ein unbekannter Mann dem 41-Jährigen die Geldscheine aus der Hand zu reißen, was ihm jedoch zunächst nicht gelang.

München: Überfall an Geldautomat - Täter flüchtet erfolglos

Daraufhin schlug der Unbekannte dem 41-Jährigen ins Gesicht und biss ihm in die Hand. Schließlich schaffte er es, dem 41-Jährigen das Geld zu entreißen. Seine Flucht verlief allerdings nicht reibungslos und schlug einen Kellner (54), der gerade auf der Straße stand.

Überfall an Geldautomat in München: Täter verletzt Polizistin

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Mann schließlich festnehmen. Der 33-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand und verletzte eine Beamtin leicht am Bein. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort muss noch über die Haftfrage entschieden werden.

