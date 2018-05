Erschütterndes Video kursiert im Netz: Hier wird Pascha am Hauptbahnhof erschossen 

Auch vier Tage nach den Schüssen auf einen Rottweiler am Hauptbahnhof München beschäftigt der Vorfall viele Menschen. Nicht nur in der bayerischen Landeshauptstadt. Nun tauchte ein Video auf.

München - Am Samstagabend wurde der Rottweiler „Pascha“ von Polizisten am Hauptbahnhof München erschossen. Zuvor verletzte der Hund fünf Menschen durch Bisse und seine Krallen, drei Passanten und zwei Polizisten. Nun kursiert im Netz ein fast dreiminütiges Video. Es zeigt, was kurz vor den Schüssen passierte. Das Video wurde von einem Passanten auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufgenommen.

Im dem Video ist zu sehen, wie zahlreiche Polizisten den Rottweiler umringen. Die Polizei war gerufen worden, weil der junge Hund schon Menschen attackiert hatte. Einige Polizisten haben bereits ihre Hände am Pistolenhalfter, um die ihre Dienstwaffen schnellstmöglich zücken zu können. Zunächst wirkt es aber noch so, als würde es Paschas Frauchen Jenny M. gelingen, das Tier wieder zu beruhigen. Die 26-Jährige und ein Bekannter knien vor dem Hund und halten ihn fest. „Bleib hier!“, fordert das Frauchen das Tier auf. Die Situation hatte sich kurzzeitig sogar soweit entspannt, dass sich der Bekannte von Jenny M. von dem Tier einige Schritte entfernt, um mit einem Polizisten zu reden.

Aggressive Hunde: Wie schütze ich mich?

Dann aber überschlagen sich die Ereignisse: „Weg! Zurückgehen“, ruft ein Polizist offenbar in Richtung eines im Video nicht sichtbaren Passanten, der wohl in Richtung Hauptbahnhof in den gesicherten Bereich eintreten wollte. Weitere Polizisten gehen zügig in genau diese Richtung nach rechts. War es zu viel Hektik? Der Hund reißt sich los und läuft wieder umher. Pascha attackiert einen Polizisten. „Meine Güte! Schießt!, schreit ein Beamter. Paschas Frauchen fleht: „Stopp! Hör auf!“ Ein Polizist schiebt sie mit einem Arm weg. Der Rottweiler läuft weiter aufgebracht, umkreist von den Polizisten, umher. „Bitte, bitte, bitte“, fleht Paschas Frauchen ängstlich. „Haltet den Hund!“

Ein letztes Mal schreit sie ihren Hund an: „Hör auf Pascha!“ - zu spät. Als es kurzzeitig eine freie Schussbahn gibt, fallen vier Schüsse. Der Hund liegt auf dem Boden. Sein Todeskampf dauert noch einige Sekunden. Sein Frauchen wendet sich schockiert ab.

Hunderttausende haben das Video gesehen - Vorwürfe gegen die Polizisten

Auf Facebook und YouTube verbreitet sich das Video am Mittwoch im Netz. Hunderttausende haben die erschütternde Aufnahme schon gesehen. Auch Paschas Besitzer haben es geteilt. Allein der Clip, den Jenny M. selbst hochgeladen hat, erreichte innerhalb von 24 Stunden mehr als 400.000 Aufrufe. „Mein Hund war kein Monster“, schreibt sie dazu.

Es gibt eine kontroverse Diskussion unter den Videos im Netz. Nicht wenige machen den Polizisten Vorwürfe. Die Beamten hätten nicht deeskalierend auf das Tier eingewirkt, es nur immer weiter verängstigt und in die Enge getrieben, so dass es sich und seine Besitzerin verteidigen wollte.

Offenbar Sinnenswandel bei Herrchen Sinan B.

Diese Theorie verbreitet auch Paschas Herrchen, der am Hauptbahnhof nicht dabei war. „Die Polizei hat sich auf meine Freundin gestürzt, bevor sie Pascha in Sicherheit bringen konnte und Pascha wollte sie verteidigen. Die haben mein Baby erschossen“, schreibt Sinan B. (32) auf Facebook. Gegenüber der tz hatte er zuvor noch gesagt: „Sie hatten keine andere Wahl. Kein Hundeleben ist ein Menschenleben wert.“ Ob das Video zu einen Sinneswandel bei Sinan B. führte ist unklar, er wollte sich am Mittwochabend nicht weiter äußern.

Andere Facebook-User werfen dagegen in Kommentaren der Hundehalterin vor, die alleinige Verantwortung für den Tod des Tieres zu tragen. Jenny M. habe die Kontrolle über den nicht angeleinten Hund verloren. Die Polizisten hätten handeln müssen, um weitere Menschen zu schützen. Einige Kommentare beschweren sich darüber, dass die teilweise heftige Kritik an den Beamten nur Hetze und Stimmungsmache sei.

Hier können Sie das Video sehen

Warnung: Das Video kann verstörend wirken und Sie möglicherweise emotional belasten. Man sieht in diesem Clip, wie der Hund erschossen wird und auf der Straße stirbt. Hier geht es zu dem Facebook-Beitrag mit dem Video.

Kampfhunde: Nur schlecht erzogen?

Video2

mag