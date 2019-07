30 Tafeln Schokolade nicht die einzige „Delikatesse“: Zugbegleiter stößt auf Rucksack mit brisantem Inhalt

Ein Zugbegleiter hat in München einen Rucksack mit brisantem Inhalt abgegeben. Nun sucht die Polizei nach dem verschollenen Besitzer.

München - Ein Gepäckstück mit wertvollem Inhalt hat ein Zugbegleiter in einem ICE auf der Fahrt von Dortmund nach München vorgefunden. Am Dienstagnachmittag lieferte der 31-Jährige einen Rucksack mit 7.700 Euro Bargeld und rund 30 Tafeln Schokolade bei der Bundespolizei im Münchner Hauptbahnhof ab.

Gegen 10 Uhr hatte der Zugbegleiter im ICE 1221 am Fernbahnhof Flughafen Frankfurt/Main einen prall gefüllten Rucksack gefunden, den er keiner Person zuordnen konnte. Als der Mann aus Mittelfranken das Gepäckstück öffnete, um nach einem Identitätshinweis zu suchen, fand er unter anderem 7.700 Euro Bargeld. Nach der Ankunft des ICE in München übergab er das wertvolle Fundstück der Bundespolizei.

München: Rucksack mit Bargeld aufgetaucht - Bundespolizei wartet auf Besitzer

Im Rucksack befand sich kein Hinweis auf einen möglichen Besitzer. Diverse Nachfragen bei Dienststellen auf der Zugstrecke (neben Dortmund, Hagen, Wuppertal, Solingen, Köln, Bonn, Koblenz und Mainz) brachten keinerlei Hinweise auf einen Reisenden, der einen Verlust gemeldet hatte.

+ Der Inhalt des sichergestellten Rucksacks. © Bundespolizei München



Der Rucksack mit weiteren Inhalten befindet sich bei der Bundespolizei in München und kann mit detaillierten Wissen über weitere Inhalte respektive Eigentumsnachweisen abgeholt werden.

