Exhibitionist belästigt Frau in Trambahn

Eine unappetitliche Begegnung hatte eine 25-jährige Münchnerin. In der Trambahn wurde sie von einem Exhibitionisten belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

München - Am Sonntag, 10.06.2018, gegen 6 Uhr, stieg eine 25-Jährige am Hauptbahnhof in die Trambahn der Linie 19 in Richtung Pasing, wie die Polizei mitteilte. Zeitgleich mit ihr stieg auch ein ihr unbekannter Mann ein. Er setzte sich direkt gegenüber der 25-Jährigen auf einem Sitzplatz. Kurze Zeit spätere bemerkte die Frau, die zunächst in ihr Mobiltelefon vertieft war, dass der Unbekannte an seinem Geschlechtsteil hantierte.

Als sie sich daraufhin umsetzte, folgte ihr der Unbekannte und fasste dabei auch kurz ihren Fuß an. Er forderte sie außerdem auf, sich neben ihn zu setzen. Die 25- Jährige verständigte nachträglich die Polizei.

Täterbeschreibung

Männlich, ca. 170 cm groß, ca. 25 Jahre alt, mittelblonde Haare, unrasiert, hagere Figur, bekleidet mit einem himmelblauen T-Shirt sowie hellblauer Hose.

Zeugenaufruf

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

