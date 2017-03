Trauriges Ereignis am Hauptbahnhof: Weilheimer stirbt

Trauriges Ereignis am Münchner Hauptbahnhof: Am Mittwochabend brach ein 62-Jähriger plötzlich zusammen. Passanten versuchten sofort, den Mann zu reanimieren.

München - Wie die Bundespolizei mitteilte, war ein 62-Jähriger Weilheimer am Mittwochabend am Gleis 30 des Münchner Hauptbahnhofes plötzlich und ohne Fremdeinwirkung zusammengebrochen. Eine 28-Jährige Ärztin aus Australien und ein unbekannter Mann eilten dem Mann sofort zu Hilfe. Die nur kurze Zeit später eingetroffenen Beamten der Bundespolizei stellten bei dem Mann keinerlei Vitalfunktionen mehr fest. Sofort begannen die Passanten und eine Polizeihauptmeisterin mit Reanimationsmaßnahmen.

Nur kurz darauf trafen eine Rettungsbesatzung und ein Notarzt ein, die weitere Stabilisioerungsmaßnahmen einleiteten. In kritischem Zustand wurde der Weilheimer in eine Münchner Spezialklinik gebracht. Wie die behandelnden Ärzte am Morgen mitteilten, starb der Mann am frühen Donnerstagmorgen an Herzversagen.