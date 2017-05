Hauptbahnhof: Warum S-Bahn-Fahrgästen jetzt beim Einsteigen geholfen wird

Vier Wochen lang testet die Bahn am Münchner Hauptbahnhof, wie man die Reisenden besser auf alle Türen am Zug verteilen kann, um so deren Standzeiten zu verkürzen und die Pünktlichkeit zu verbessern.

München - Seit dem heutigen Dienstag läuft an der S-Bahn-Station am Hauptbahnhof das neue Pilotprojekt „Reisendenstromlenker“: Vier Wochen lang werden zu den Stoßzeiten Bahnsteigmitarbeiter eingesetzt, um die Fahrgäste besser auf alle Türen zu verteilen und somit die Standzeit der Züge zu verkürzen.

30 Züge pro Stunde verkehren zu den Hauptzeiten auf der Münchner Stammstrecke je Fahrtrichtung. Um die Pünktlichkeit zu gewährleisten, sollten die Züge maximal 30 Sekunden stehen. Damit das klappt, müssen die Fahrgäste möglichst effizient an allen Türen zusteigen.

Deshalb hat die Deutsche Bahn das auf vier Wochen angelegte Pilotprojekt „Reisendenstromlenker“ ins Leben gerufen. Seit dem heutigen Dienstag gibt es an der S-Bahn-Station am Hauptbahnhof sieben Bahnsteigmitarbeiter, die mithilfe von Durchsagen und direkter Ansprache der Fahrgäste das Zusteigen in die Züge beschleunigen sollen. Die Mitarbeiter sind wochentags in den Hauptverkehrszeiten zwischen 6.15 und 9.15 Uhr sowie zwischen 15.30 und 18.30 Uhr im Einsatz. An Wochenenden, Feier- und Brückentagen wird der Personenstrom nicht gelenkt.

In der Versuchsphase bis 9.6. sollen erste Erkenntnisse über die Wechselwirkung zwischen Fahrgästen, Stationsbetrieb und Haltezeitüberschreitungen gesammelt werden. Sollten die Ergebnisse positiv ausfallen, könnten in der Zukunft an weiteren Haltestellen zwischen der Donnersbergerbrücke und dem Ostbahnhof ebenfalls Personenstromlenker eingesetzt werden.

mm/tz