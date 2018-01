Stromausfall kurz vor Mitternacht in München – das war der Grund

Um kurz vor Mitternacht sind in München hunderte Haushalte ohne Strom gewesen. Dabei war ein Viertel besonders betroffen. Auch ein Kino hat es erwischt.

„#Stromausfall im Glockenbach #München. Was ist los? Sitze im Dunkeln auf der Toilette“, schreibt Twitter-Userin AlinaW. Die Antwort liefert am Samstagmorgen die Feuerwehr München: Ein Rohrbruch vor dem Gebäude, an dem bereits Mitarbeiter der Stadtwerke München arbeiteten.

Gegen 23 Uhr schlugen Bewohner eines Hauses in der Klenzestraße im Glockenbachviertel bei der Feuerwehr Alarm. Wasser war in die Keller geflossen. Wie ein Sprecher mitteile, hatten Arbeiten an einem Wasserrohrbruch vor dem Anwesen dazu geführt. „Der Transformatorraum im Keller lief bis zu 60 Zentimeter voll. Als die Feuerwehr ankam, gab es einen lauten Knall. Der Transformator brannte und rauchte.“

#stromausfall im Glockenbach in #München. Was ist los? Sitze im Dunkeln auf der Toilette. — AlinaW (@a_weithe) 5. Januar 2018

Das Problem: Die Einsatzkräfte waren zwar jetzt vor Ort, konnten jedoch aufgrund der hohen Stromladung zunächst nicht in den Raum. „Der Schaltmeister der Stadtwerke München musste kommen und die 10.000 Volt Spannung abschalten“, sagte der Sprecher im Gespräch mit unserer Online-Redaktion. Bis der Strom abgeschaltet war, erlosch das Feuer bereits von selbst. Die Feuerwehr pumpte die Keller aus und entrauchte das Treppenhaus.

„Ich will einfach nur diesen Film zu Ende schauen“

Das ist der Grund, weshalb wenig später mehrere hundert Haushalte im und ums Glockenbachviertel herum kurzzeitig keinen Strom hatten. Auch das Cineplexx-Kino am Isartor war davon betroffen, wie über den Kurznachrichtendienst Twitter zu lesen war.

Userin KarenKellerkind schrieb um 23.32 Uhr: „Ich will einfach nur diesen Film zu Ende schauen.“ Angeblich soll sich die schlechte Stimmung im Kino aber in Grenzen gehalten haben - auch dank einer Notbeleuchtung.

Stromausfall im @CinemaxX München... und das grad wo’s bei #LastJedi spannend wurde... :( schade — KRNJCBS (@KarenKellerkind) 5. Januar 2018

Schaden unklar, keine Verletzten

Nutzer Christian Engeln dachte um 23.45 Uhr gleich an die Mitmenschen: „Wasserrohrbruch in der Klenzestraße, daher Stromausfall im Glockenbachviertel in München seit ca. 20 Minuten. Denkt an die Kühltruhen und hilfsbedürftige ältere Menschen in der Nachbarschaft.“

Wasserrohrbruch in der Klenzestrasse, daher #Stromausfall im #Glockenbachviertel in #München seit ca. 20 Minuten. Denkt an Kühltruhen und hilfsbedürftige ältere Menschen in der Nachbarschaft. Und Wecker umstellen... — Christian Engeln (@Xengi1) 5. Januar 2018

Nach Angaben des Sprechers waren die Bewohner des Anwesens gut 90 Minuten ohne Strom. Die 22 Feuerwehrleute konnten ihren Einsatz gegen 1.30 Uhr beenden. Der entstandene Schaden ist noch unklar. Personen wurden nicht verletzt.

