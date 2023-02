Sax, Kennedy‘s, Olympiazentrum: Super Bowl 2023 - München wird zur Public-Viewing-Hochburg

Von: Patrick Mayer

Stehen im Super Bowl 2023: Quarterback Patrick Mahomes (Mi.). und die Kansas City Chiefs. © IMAGO / Icon Sportswire

Viele Fans des American Football sehen sich den Super Bowl 2023 auch in München gemeinsam bei Public Viewings an. Mehrere Kneipen zeigen das Event. Merkur.de erklärt, welche. Und wo ihr kurzfristig Plätze bekommt.

München - Die Premiere in der Münchner Allianz Arena hat es gezeigt: American Football ist mittlerweile auch in Deutschland populär.

Super Bowl 2023: NFL-Finale zwischen den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs

75.000 Fans waren am 13. November 2022 beim ersten NFL-Spiel auf deutschem Boden dabei, als in Fröttmaning die Tampa Bay Buccaneers und die Seattle Seahawks aufeinandertrafen.

Die Karten waren damals innerhalb von Minuten ausverkauft. „Drei Millionen Tickets hätten verkauft werden können, wenn das Stadion ausreichend Kapazität hätte“, sagte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth hinterher. In der Nacht von diesem Sonntag, 12. Februar, auf Montag, 13. Februar, steht in den USA nun der Super Bowl LVII an - begleitet von regem Interesse hierzulande. Beginn ist um 00.30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (MEZ).

Super Bowl 2023: Mehrere Münchner Kneipen zeigen NFL-Finale mit Public Viewings

Bis 2025 soll es jährlich NFL-Spiele in Deutschland geben, in diesem Jahr sogar zwei. Als Spielorte werden erneut München sowie Frankfurt am Main genannt. Die Termine stehen noch nicht fest, wohl aber, dass laut National Football League die Kansas City Chiefs und die New England Patriots anreisen werden.

Kansas, um seinen Quarterback Patrick Mahomes, ist nicht zuletzt im diesjährigen Endspiel vertreten, wenn es ab 16.30 Uhr amerikanischer Ortszeit im State Farm Stadium von Glendale in Arizona gegen die Philadelphia Eagles geht. Auch in München können sich Fans den Super Bowl 2023 mitten in der Nacht bei Public Viewings gemeinsam anschauen. Mehrere Kneipen zeigen das Mega-Sport-Event. Merkur.de erklärt, welche. Und wo es noch Plätze gibt.

Sax: Super-Bowl-Premiere im Glockenbachviertel

Sax: In diesem Jahr ist erstmals das Sax aus der Hans-Sachs-Straße mitten im Glockenbachviertel mit einem Public Viewing dabei. Die Mischung aus Kneipe, Restaurant, Wirtshaus, Bar und Café ist bekannt für stimmungsvolles Fußball-Schauen bei Spielen des FC Bayern, des TSV 1860 München oder auch - weil der Wirt ein Schwabe ist - des VfB Stuttgart (siehe Instagram-Post unten).

„Wir zeigen gefühlt jedes Sport-Event, hatten viele Anfragen. Warum sollten wir dann nicht auch mal den Super Bowl ausprobieren? Schließlich ist es das größte Sport-Event weltweit“, sagt der „im Viertel“ bekannte Barkeeper Caiel Harnischfeger Merkur.de. Bis zum Anpfiff soll es US-typische Speisen und Häppchen wie Nachos mit dreierlei Dips, Popcorn-Chicken, Chicken Wings und Pommes geben.

Beim Bier bleibt aber alles beim Alten. Harnischfeger: „Wir haben Augustiner, wie immer.“ Rund 200 Gäste passen ins Sax - am Mittwoch (8. Februar) gab es noch einige freie Plätze für Sonntagnacht. Der Eintritt ist frei.

Reservierung: telefonisch unter 089/26 88 35 oder vor Ort persönlich

Adresse: Sax, Hans-Sachs-Straße 5, 80469 München

Kennedy‘s: Super-Bowl-Fieber mit Hunderten Fans am Sendlinger Tor

Kennedy‘s: Englische Premier League, Rugby, American Football - getreu dem gewohnt internationalen Publikum wird im kultigen Irish Pub am Sendlinger Tor gefühlt jeden Abend Sport übertragen.

Fast selbstverständlich zeigt das Kennedy‘s den Super Bowl 2023. Auch hier bleibt die Küche bis kurz nach Anstoß geöffnet. Unter der Woche war das Public Viewing für mehrere Hunderte Gäste zwar bereits „ausgebucht“. Reservierungen waren nicht mehr möglich. Auf Nachfrage erklärte das Bar-Personal jedoch, dass man es spontan probieren könne, „ein, zwei Tische werden immer frei“. Der Eintritt ist kostenlos.

Reservierung: keine Reservierungen mehr möglich; spontan vorbeischauen

Adresse: Kennedy‘s, Sendlinger-Tor-Platz 11, 80336 München (direkt an der U-Bahn-Station Sendlinger Tor)

Auch das „Kennedy‘s“ am Sendlinger-Tor-Platz zeigt in der Nacht von Sonntag auf Montag den Super Bowl 2023. © pm

Ned Kelly‘s Australian Bar: Amerikanisches Fast Food und Fan-Communitys

Ned Kelly‘s Australian Bar: Der australische Pub in Wurflänge des Münchner Doms ist seit Längerem für das gemeinschaftliche Mitfiebern bei NFL-Spielen bekannt. Hier haben sich, je nach Team, regelrechte Fan-Communitys gebildet, die sich regelmäßig verabreden.

Bis in die Nacht hinein wird amerikanisches Fast Food angeboten, laut Website gehören dazu Chicken Wings, Hot Dogs, Nachos und Fries. Das Bier ist Britisch, der Eintritt frei.

Reservierung: nedkellysbar.de/2022/04/04/nfl-game-day/

Adresse: Frauenplatz 11, 80331 München (direkt bei der Frauenkirche)

Bierstube im Olympiazentrum: NFL-Party unter Studenten

Die Bierstube im Olympiazentrum: Auch in der urigen Bierstube der Studenten im Olympiazentrum e.V. am Helene-Mayer-Ring wird der Super Bowl 2023 übertragen. Dort, wo wenige Tage später der legendäre „Oly Lust“-Fasching zwischen Donnerstag, 16. Februar, und Samstag, 18. Februar, steigt, wird Sonntagnacht entweder Kansas oder Philadelphia die Daumen gedrückt. Reservierungen sind per E-Mail möglich.

Reservierung: oly-dorf.de/betriebe/bierstube-ueberblick/bierstube_kontakt/

Adresse: Helene-Mayer-Ring 9, 80809 München

Audi Dome: Größtes Public-Viewing-Event zum Super Bowl in München

Audi Dome: Bereits um 18.30 Uhr beginnt der Einlass zum größten NFL-Public-Viewing-Event Münchens in der Rudi-Sedlmayer-Halle im Stadtbezirk Sendling-Westpark, wo normalerweise die Basketballer des FC Bayern ihre Heimspiele austragen. ProSiebenSat.1 überträgt das Finale live und feiert hier seine Super-Bowl-Fan-Party. Wer mit von der Partie sein möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein. Tickets sind in drei unterschiedlichen Kategorien erhältlich und kosten zwischen 29 Euro (ohne Catering) bis 124 Euro (inklusive Catering).

Karten sind online unter ranfootball.ticket.io zu erwerben. Stand Mittwochnachmittag (8. Februar), 16 Uhr, waren noch Tickets verfügbar. In den Audi Dome passen in der Regel mehr als 6000 Zuschauer. Diesmal geht es für sie um Football - nicht um Basketball.

Tickets: ranfootball.ticket.io

Adresse: Audi Dome, Grasweg 74, 81373 München

