Taxler überrollte Fahrgast nach Streit - offenbar aus Angst vor Anzeige

Weil er sein Geld - 6,50 Euro - nicht bekam, hat ein Münchner Taxler im September 2017 einen Fahrgast überfahren und fast getötet. Jetzt steht er wegen versuchten Mordes vor Gericht.

München - Er ist in dieser Nacht knapp dem Tod entkommen - und kann sich nicht einmal daran erinnern. „Ich weiß nur noch, wie ich im Krankenhaus aufgewacht bin“, sagt Markus M. (30) am ersten Prozesstag. „Und die Beamten mir sagten, dass sie mich regungslos auf der Straße gefunden haben.“ Im September vergangenen Jahres soll ihn der Taxifahrer Kurt L. überfahren haben und gleich darauf geflüchtet sein, so die Anklage der Staatsanwaltschaft. Seit Donnerstag steht der 55-Jährige wegen versuchten Mordes vor Gericht.

Am 14. September 2017 wollte Markus M. mit einem Spezl nur ein paar Bier im Maibaumstüberl trinken. Daraus wurden aber etwa zwölf Halbe. „Ich glaube, wir sind gegen drei Uhr morgens gegangen“, sagt er. „Ab dann hört die Erinnerung auf.“ M. hat einen kompletten Filmriss. Erst im Krankenhaus realisiert er: Ihm muss etwas Schlimmes zugestoßen sein. Mit einem Schädelhirntrauma, Schulterbruch, einer Platzwunde am Kopf, halb abgerissenem Ohr und mehreren Prellungen kommt er zu sich. Körperlich geht es ihm heute gut, trotzdem trug er bleibende Schäden davon. „Manchmal bekomme ich Panikattacken, wenn ich in der Öffentlichkeit bin.“ M. geht regelmäßig zur Psychotherapie, hyperventiliert, sobald er über den Marienplatz läuft. Heute weiß er, warum.

Markus M. soll im Streit das Taxi verlassen haben

Laut Staatsanwaltschaft soll es auf Höhe der Kapuzinerstraße zu einem Streit zwischen Markus M. und dem Taxler Kurt L. gekommen sein. M. hatte das Taxi verlassen, ohne den Fahrpreis von 6,50 Euro zu zahlen. L. folgte ihm und verlangte das Geld - ohne Erfolg. Verärgert sei er dann zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt, habe gewendet und sich noch einmal verbal mit dem Fahrgast angelegt. Dann habe Markus M. auf seine Motorhaube geklopft. Angeblich beschloss Kurt L. dann, M. mit dem Auto wegzudrängen, um die Streitigkeit zu beenden, und fuhr ihn langsam an. Dabei stürzte M. und verletzte sich am rechten Unterschenkel und am Knie.

„Aus Angst, dass der Geschädigte ihn anzeigen werde und er dadurch seinen Taxischein verlieren würde, beschloss er zu flüchten“, sagt die Staatsanwältin. Kurt L. trat aufs Gas, obwohl Markus M. noch vor dem Auto am Boden lag. Das Taxi überrollte den Fahrgast. Im Dezember stellte die Mordkommission diese Szene nach, um zu sehen, ob die Spuren damit übereinstimmen. Das Ergebnis: ein tödlicher Angriff.

Taxler entschuldigt sich per Brief

Kurt L. äußert sich nicht zu den Anschuldigungen - entschuldigt sich aber in einem Brief bei Markus M. „Nehmen Sie diese Entschuldigung an?“, fragt ihn die Pflichtverteidigerin. „Sie war sehr knapp. Ich nehme sie zur Kenntnis“, entgegnet M. „Dass meine Entschuldigung sehr knapp war, hat nichts zu sagen“, erklärt L. „Oft wird es schlimmer, je mehr man versucht zu erklären.“ L. erkläre aber auch nichts, findet M.: „Ich würde einfach gerne die Wahrheit wissen. Aber Sie sagen ja nichts dazu.“

Kurt L. schweigt. Der 55-Jährige hat keinen Schulabschluss, ist ohne Vater aufgewachsen. In seinem Leben habe er alle möglichen Berufe ausgeführt - vom Elektriker bis zum Müllwerker. Seit 30 Jahren fährt er nun Taxi. „Bei meinem Taxischein habe ich mich das erste Mal angestrengt“, sagt er. „Mein erster konstanter Job.“ Von dem kann er sich vermutlich verabschieden. „Der Angeschuldigte ist charakterlich ungeeignet zur Ausübung des Berufes des Taxifahrers“, sagt die Staatsanwältin. Kurt L. drohen nun bis zu fünf Jahre Haft.

