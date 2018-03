Weil sie FC Bayern-Lieder sangen: 21-Jährige attackiert drei Frauen brutal

Das Anstimmen von FC Bayern-Fangesang brachte eine 21-Jährige am Münchner Hauptbahnhof völlig zum Ausrasten: Sie griff drei andere Frauen brutal an.

Das Anstimmen von Fußball-Fangesang soll am Samstagabend (10. März) der Auslöser einer heftigen Attacke am Münchner Hauptbahnhof gewesen sein: Eine 21-Jährige beleidigte und attackierte mehrere Frauen, überschüttete eine 35-Jährige mit einem Energydrink und verletzte sie am Ohr.

Wie die Bundespolizei mitteilt, gingen drei Frauen (35 und 36 Jahre alt) gegen 23.40 Uhr von der Empore des Hauptbahnhofes die Treppe zur Schalterhalle hinunter. Eine der beiden 35-Jährigen stimmte dabei die Hymne des FC Bayern an.

Mehr als provoziert davon fühlte sich offenbar eine 21-jährige Fürstenfeldbruckerin, die sich ebenfalls im Hauptbahnhof aufhielt. Sie forderte die singende Frau aus Untergiesing unwirsch auf, das Singen zu unterlassen und schob einige Beleidigungen hinterher. Die Frauen begannen zu streiten, woraufhin die 21-Jährige dem Bayern-Fan ins Gesicht geschlagen haben soll..

Als die Münchnerin zu Boden stürzte und die Fürstenfeldbruckerin weiter auf sie losgehen wollte, trennten zwei Männer, ein 23-jähriger Deutscher aus dem Münsterland und ein 39-jähriger, in Laim lebender Kolumbianer, die beiden Frauen.

Auf der Dienststelle am Gleis 26 stellte sich heraus, dass drei der Frauen betrunken waren. Die 35-Jährige hatte von dem Schlag gegen den Kopf eine leicht blutende Wunden am Ohr davongetragen. Alle konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Wache wieder verlassen - die 21-Jährige mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung im Gepäck.

mm/tz

Rubriklistenbild: © Bundespolizei