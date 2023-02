Prunk-Hotel für Stars und Politiker: Die Geschichte des „Vier Jahreszeiten“ in der Maximilianstraße

Die Suite kostet 22.000 Euro: Das „Vier Jahreszeiten“ ist eins der luxuriösesten Hotels Münchens. © IMAGO/ imagebroker/ Raimund Kutter

Das „Vier Jahreszeiten“ in der Maximilianstraße ist eins der luxuriösesten und teuersten Hotels Münchens. Was wohl wenige wissen: Der Prunk-Bau musste mehrfach neu errichtet werden.

An Potentaten mit städtebaulichen Verschönerungsplänen mangelt es München nicht. Einer von ihnen war der Bayerische König Maximilian II., der sich eine Prachtstraße mit allem Drum und Dran wünschte. Das „Drum“ übernahm der Architekt Friedrich Bürklein, der die Maximilianstraße aus dem Boden stampfen durfte. Baubeginn 1853, Fertigstellung 1874.

Ein Hybrid verschiedener Baustile nahm in Windeseile vom Herzen Münchens Besitz, ganz wie es damals en vogue war: Historismus mit ein bisserl Renaissance, ein bisserl Neugotik und Augenmerk auf ikonische Sichtachsen: So entstand Münchens Millionärs-Meile. 1,2 Kilometer lang, schnurgerade vom Nationaltheater, die Isar überbrückend bis zum Maximilianeum nach Südosten verlaufend.

Hotel „Vier Jahreszeiten“ in der Maximilianstraße: Aushängeschild Münchens

Das „Dran“ hatte Max II., der mit konstitutionellen Reformplänen und mehr Mitbestimmungsrecht das Münchner Großbürgertum einzuwickeln verstand, freilich auch schon im Auge. Ein feudales Hotel musste her, damit die reisende Welt erführe, dass das lebensfrohe und liberale München sich auf Savoir-vivre versteht.

Das Grand-Hotel 1885, 27 Jahre nach seiner Eröffnung. © Stadt-Archiv München

Architekt Rudolf Gottgetreu entwirft den Prunkbau in der Maximilianstraße 17, schon damals mit Elektrizität, fließend Wasser und Paternoster-Aufzügen versehen. Die Eröffnung findet mit viel Pomp und Prominenz 1858 statt und bringt dem damaligen Eigentümer und Direktor August Schimon nicht lange Glück. Im Jahr darauf zerstört ein Großbrand weite Teile des Grand Hotels, acht Jahre später liegt Schimon tot in der Isar. Die Umstände seines Todes bleiben dunkel.

Herberge für Stars – Zerstörung während des Zweiten Weltkriegs

Doch das Grand-Hotel erholt sich rasch wieder: Tausende Glühbirnen erleuchten seine Fassade, 1882 bekommt das „Vier Jahreszeiten“ die fortschrittlichste Telefonanlage Münchens. Das gefällt nicht nur dem europäischen Hochadel, sondern auch der globalen Hochfinanz. Henry Ford checkt in den goldenen Jahren zwischen Jahrhundertwende und Erstem Weltkrieg ein, München wird in der Weimarer Republik mondän und fast so sexy wie Berlin.

Der Angriffskrieg der Nazis legt München 1945 in Schutt und Asche. Auch das Vier Jahreszeiten brennt bis auf die Grundmauern nieder. 1960 übernimmt die Kempinski-Gruppe das Hotel, pünktlich zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in München 1972 ist das kosmopolitische Aushängeschild der Landeshauptstadt wieder piekfein. Andy Warhol, Tina Turner, Sean Connery nächtigen bald dort.

Rolling Stones und Boris Becker: Gern gesehene Gäste im Hotel Vier Jahreszeiten

Vergangenes Jahr kamen im Rahmen ihrer Europa-Tour auch wieder die Rolling Stones, betagteste und erfolgreichste Rockband der Welt mit sich stetig verjüngendem Publikum. 50 Zimmer sollen die verbliebenen drei Herren samt ihrer Entourage benötigt haben: Darunter ein Tuning-Room für die beiden Gitarristen Keith Richard und Ron Wood sowie ein weitläufiges Workout-Wohnzimmer für Bühnen-Derwisch und Bandleader Mick Jagger.

22.000 Euro kostet derzeit die nobelste Suite in Münchens glanzvollster Absteige, Doppelzimmer sind aber schon ab 300 Euro zu haben. Bis noch kurz vor Verbüßung seiner englischen Haftstrafe 2022 war auch Boris Becker dort noch gern gesehener Gast. Auf ein baldiges Comeback der hoffentlich bald wieder solventen Tennis-Legende freut man sich schon an der Rezeption. Wie auf alle Gäste, die bestens gehätschelt, bekocht und gebettet werden wollen und sich das wenigstens für eine Nacht leisten können. (Sven Goergens)

