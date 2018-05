Für Schnäppchenjäger: Modernes Fernsehen zur WM kostenlos

Gerade zu großen TV-Ereignissen wie einer Fußball-Weltmeisterschaft braucht nicht nur ein gutes TV-Gerät – auch auf das richtige TV-Produkt kommt es an.

Mit Blick auf das veränderte Fernsehverhalten der Deutschen macht es Sinn, sich neuartige TV-Möglichkeiten einmal genauer anzusehen. Das Internet macht den TV-Empfang auf Computern und mobilen Endgeräten (Smartphone, Tablet, Notebook) möglich und ebnet damit einer neuen Entwicklung den Weg: Die parallele Nutzung von TV und Internet. Der Telekommunikationsanbieter M-net bietet in München nicht nur schnelle und zuverlässige Internet- und Telefonanschlüsse an. Auch ein erstklassiges TV-Produkt befindet sich im Angebot. Es benötigt einen M-net Internetanschluss und nennt sich TVplus. Nutzer erhalten eine sogenannte Set-Top-Box mit allem drin: Live-Fernsehen sowie Zugriff auf Videotheken, Mediatheken und viele weitere Applikationen. Aktuell bietet sich hier die Möglichkeit für ein echtes Schnäppchen:

Exklusiv zur WM bietet M-net zu jeder Buchung eines Surf & Fon-Flat 100 Tarifs das TVplus Paket für die ersten sechs Monate lang gratis an. Regulär kostet TVplus 9,90 Euro im Monat. Bei der Buchung der Surf & Fon-Flat 50 gibt es TVplus immerhin noch für drei Monate gratis.

Was kann TVplus von M-net

Viele kennen das Problem: Nicht jeder im Haushalt möchte immer das Gleiche sehen – gerade zur WM. Was tun, wenn sich die Spiele mit den Lieblingssendungen anderer in der Familie überschneiden? Hier liefert TVplus von M-net die richtige Antwort: Fernsehen – aber jeder wie, wann und was er möchte.

Fernsehen wie ich will

+ Papa schaut im Wohnzimmer Fussball, Mama genießt eine Serie über Maxdome und die Tochter tanzt parallel zu Musikvideos auf Youtube. Drei verschiedene "Sendungen" laufen über eine smarte TV-Box – die M-net TVplus Box.

Fernsehen wann ich will

+ WM-Spiel verpasst? Kein Problem. Mit der TVplus Box ist es möglich, das Live-Fernsehprogramm mithilfe der Fernbedienung oder auch unterwegs dank der TVplus App aufnehmen zu lassen. Die Aufnahmen werden auf dem USB-Stick in der M-net TVplus Box gespeichert und können danach jederzeit abgerufen werden.

Fernsehen was ich will

Ob Fussball oder Zeichentrickfilm: Mit TVplus kann jeder genau das schauen, was er möchte. Mit Hilfe der kleinen TV Box stehen jedem Haushalt über 100 Sender inklusive großem HD-Paket in bester Qualität zur Verfügung. Außerdem bietet sie Zugriff auf zahlreiche Mediatheken, Videotheken und viele weitere Applikationen.

Das Schnäppchen gibt‘s aktuell auf www.m-net.de!

Großes WM-Gewinnspiel

+ Warum zum Public Viewing gehen, wenn die beste Party zuhause steigt? M-net verlost beim großen WM-Gewinnspiel ein geniales Premium-Home-Viewing mit allem Drum und Dran. Während Sie mitfiebern, kümmert sich M-net um den Rest.

M-net bringt mit:

Einen Profi-Grillmeister , der für leckere Verpflegung sorgt

, der für leckere Verpflegung sorgt Einen Barkeeper für die kühlen Drinks

für die kühlen Drinks Einen 65“ Samsung TV "The Frame". Der bleibt auch nach der Party bei Ihnen!

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist auf www.m-net.de noch bis zum 15.06. möglich.