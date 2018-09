Unser Herz schlägt für München: Feiern Sie mit M-net auf der Wiesn

Die Wiesn steht vor der Tür – und wie immer sind fast alle Tische schon seit Monaten ausgebucht. Wer jetzt noch dabei sein und einen unvergesslichen Abend mit seinen Freunden erleben möchte, muss sich etwas Besonderes einfallen lassen.

Oder ganz einfach am Wiesn-Gewinnspiel von M-net teilnehmen: Damit haben Sie täglich die Chance auf einen von 16 Wiesn-Tischen inklusive Essen, Trinken und Shuttleservice.

M-net steht für ausgezeichnete Verbindungen

Der Münchner Internetanbieter M-net ist seit Jahren auf Erfolgskurs. Mit seinem Glasfasernetz, das er gemeinsam mit den Stadtwerken München kontinuierlich ausbaut, bietet M-net in Sachen Schnelligkeit und Stabilität das beste Netz der Stadt. Das hat auch die Fachzeitschrift connect in ihrem großen Festnetztest bestätigt. Gleich drei Jahre in Folge erreichte M-net die höchste Punktzahl und lässt damit sämtliche regionalen und bundesweiten Anbieter hinter sich. Darauf ist M-net stolz und bedankt sich mit einem sensationellen Gewinnspiel.

Gewinnen Sie jeden Tag einen Wiesn-Tisch mit Bewirtung und Shuttle

+ © M-net M-net feiert den dritten connect-Festnetzsieg in Folge und zwar dort, wo es sich in München am besten feiern lässt: auf der Wiesn. Deshalb können Sie sich ab dem 1. September zum M-net Wiesn-Gewinnspiel anmelden. M-net verlost für jeden Tag einen Wiesn-Tisch für zehn Personen inklusive Drei-Gänge-Menü und Getränkegutscheinen. Mitmachen kann jeder. M-net Kunde zu sein ist keine Voraussetzung, jedoch haben diese eine dreifach höhere Gewinnchance. Damit bedankt sich M-net bei seinen treuen Kunden. Alle Infos rund um das Gewinnspiel und die Anmeldung finden Sie unter m-net.de/wiesntisch.

Und so machen Sie mit: