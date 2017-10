Batterien gehen in Münchner Hochschule in Flammen auf

Die Münchner Feuerwehr war am Dienstagabend in einer Münchner Hochschule im Einsatz: Batterien hatten einen Brand ausgelöst.

Wie die Feuerwehr auf Anfrage der Onlineredaktion mitteilt, kam es gegen 21 Uhr am Bernd-Eichinger-Platz in München zu dem Einsatz. Im vierten Stock hatten Batterien Feuer gefangen und die Räume waren stark verraucht. Es dürfte sich wohl um einen technischen Defekt handeln, so ein Feuerwehrsprecher. Die Batterien seien in einen Roboter eingebaut gewesen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, musste das Gebäude aber noch bis in den späten Abend hinein entrauchen.

mm/tz