„Tambosi“-Wirte: Wir bauen Münchens größtes Sonnendeck

+ Ein Blick in die Baustelle - die Neueröffnung ist für den November geplant. © Markus Götzfried

München - München ist die „nördlichste Stadt Italiens“. Das sagt selbst ein waschechter Italiener wie der Gastronom Ugo Crocamo, geboren in der Nähe von Neapel: „Wenn ich auf den Odeonsplatz mit seiner Kirche schaue, dann habe ich das Gefühl in Italien zu sein. Vom „Tambosi“ blickt Ugo direkt auf den Platz, den ihn an seine Heimat erinnert. Und dieses Prachtstück hat sich der Promi-Wirt jetzt geholt: Ugo (45) und sein zwölf Jahre älterer Bruder Pino sind die neuen Wirte des berühmten Café „Tambosi“ am Odeonsplatz. Beide sind alte Bekannte in der Münchner Gastronomie-Szene: Ugo betreibt das „H’ugo’s“ am Promenadeplatz, Pino das „Master’s Home“ in der Frauenstraße. Im „Tambosi“ werden sie beide gleichwertige Geschäftsführer. Gestern machten sie eine erste Führung durch das Lokal mit jener Terrasse, die wohl auch Münchens größtes Sonnendeck ist.