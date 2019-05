Mundart-Spruch von bekannter Kabarettistin geklaut? Jetzt glangt‘s

Weil ein Versandhändler aus Lenggries T-Shirts mit einem flotten Spruch in bayerischer Mundart verkaufte, steht er nun vor Gericht. Die Kabarettistin Martina Schwarzmann beansprucht die Redewendung als ihr geistiges Eigentum.

München - Mei, die Martina. Die bringt seit Jahren die Menschen zum Lachen. Doch auch bei der Kabarettistin hört der Spaß auf – spätestens dann, wenn ein Spruch, den sie für ihr geistiges Eigentum hält, auf ein T-Shirt gedruckt und verkauft wird. Urheberrecht – darum geht es jetzt in einem Zivilprozess am Landgericht: Dort verklagt Schwarzmanns Plattenfirma einen Versandhändler, der den Satz aus ihrem Liedtext auf das Oberteil schreibt. „Mia glangt dass i woaß dass i kannt“, heißt der Hit im Original. Im Refrain singt Schwarzmann: „Na mir glangt dass i woaß dass i kannt wenn i woin dad.“ Ein starker Song – und ein Plädoyer für Entschleunigung in unserer hektischen Zeit.

Beschuldigter verkauft T-Shirts mit Statements auf Boarisch

Fabio C. betreibt seit 2012 ein Geschäft, bei dem bairischer Dialekt auf T-Shirts gedruckt steht: Darunter auch eines mit dem nun umstrittenen Spruch „Mir langts dass i woas dass i kannt wenn i woin dad“. Leicht abgewandelt vom Orginal – und originell. Findet die Plattenfirma aber nicht – und will den Verkauf unterbinden.

+ Gegenstand des Gerichtsstreit ist dieser Spruch. Martina Schwarzmann will dessen Verwendung als Druck auf T-Shirts der Firma Oberlandla verbieten lassen. © Fa. Oberlandla

Der Schwarzmann glangt’s – denn sie wurde vor dem Verkauf nicht um ihr Einverständnis gefragt. Im Prozess geht’s um eine Unterlassungserklärung und Folgeansprüche. Streitwert: 30 000 Euro. Vor Gericht argumentiert die Plattenfirma, dass Schwarzmann den Spruch erfunden habe – und die Rechte besitze.

Martin Schwarzmann: T-Shirts sollen ihren Geschirrtüchern Konkurrenz machen

Zudem wolle die Künstlerin nicht, dass Fans mit den T-Shirts ihre Auftritte besuchen. Sie hat ihre eigene Werbung und vertreibt Geschirrtücher mit dem Spruch „Mia glangt dass i woaß dass i kannt wenn i woin dad.“ Fabio C. hält dagegen: Der Spruch sei allgemeiner Sprachgebrauch. „Ein Dialekt ist nicht urheberrechtlich geschützt“, sagt sein Anwalt Urs Verweyen. Fabios Mutter, eine Ur-Bayerin, habe den Spruch früher schon gesagt. Kläger-Anwalt Franz Erlmeier glaubt das aber nicht: „Ich habe einen 100-jährigen Bayern gefragt, der kannte die Redewendung nicht.“ Zur Einigung kam es am Dienstag nicht – beide Parteien lehnten einen Vergleich ab. Jetzt muss wohl ein Sachverständiger aussagen.

---

