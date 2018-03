Spektakulärer Wechsel im Löwenbräukeller: Aktuell ist das Lokal zu - und ab Mai vieles neu

Das Traditionsgasthaus Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz hat derzeit geschlossen. Innen wird renoviert - denn ein neuer Wirt wird bald wiedereröffnen. Dann wird einiges anders sein.

„Service unavailable“ - „Service nicht verfügbar“ heißt es auf der bisherigen Internetadresse des Löwenbräukellers am Münchner Stiglmaierplatz. Und das ist auch in der Realität so: Seit 16. März ist das bayerische Traditionsgasthaus geschlossen, wie Eventmanagerin Michaela Ehrlinger unserer Onlineredaktion sagte. Das letzte Event im Festsaal stieg am 24. März: das Starkbierfest.

Danach ging eine Ära zu Ende: Wiesn-Wirt Christian Schottenhamel verlässt nach acht Jahren den Löwenbräukeller und bewirtet nun am Nockherberg. Stattdessen übernimmt die Wiesn-Wirte-Familie Reinbold den Löwenbräukeller und hat auch schon eine neue Online-Präsenz geschaffen.

Wiedereröffnen soll der Löwenbräukeller irgendwann Anfang oder Mitte Mai. „Aufgrund der Renovierungsarbeiten ist es derzeit schwierig, einen genauen Termin zu nennen“, so Ehrlinger. Bis dahin würden beispielsweise die Böden abgeschliffen, alles frisch gestrichen, eine neue Eventtechnik installiert und die Showküche im Restaurant ausgebaut.

Ludwig Reinbold übernimmt die Geschicke

Federführend im neuen Löwenbräukeller wird der junge Wirt Ludwig Reinbold (30) sein, einer der beiden Söhne von Wiesn-Wirt Edi Reinbold. Zu dessen Imperium gehören außerdem das Schützenzelt auf dem Oktoberfest, das Wirtshaus „Zum Franziskaner“ nahe des Marienplatzes, das Hotel „3 Löwen“ am Hauptbahnhof und die Eventlocation „Lions Kitchen“.

+ Ludwig Reinbold (l.) mit Vater Edi Reinbold und Bruder Matthias am Aschermittwoch beim Fischessen im Franziskaner. © Heinz Weißfuß

Ludwig Reinbold befand sich am Donnerstag zur Übergabe im Löwenbräukeller und war daher nicht zu erreichen. Laut Abendzeitung.de will er aber nicht viel am Konzept des Löwenbräukellers ändern: Er spricht von einem „richtig guten Wirtshaus mit schönem Biergarten und einer spannenden Eventlocation“ als Ziel. Das alte Löwenbräukeller-Flair solle erhalten bleiben, ergänzt um noch mehr „Wohlfühlatmosphäre“ - samt Bierbänken mit Rückenlehnen und einem speziellem Lichtdesign.

Wird weiterhin Löwenbräu-Bier ausgeschenkt?

Kulinarisch soll der neue Löwenbräukeller dem Franziskaner am Marienplatz ähneln, heißt es. Damit die Speisen künftig schneller zu den Gästen kommen, werde die Küche vom Untergeschoss ins Erdgeschoss verlegt.

Spekuliert wurde noch im Februar, ob im Löwenbräukeller bald nicht mehr Löwenbräu, sondern Augustiner oder Tegernseer ausgeschenkt wird. Es hieß, der neue Wirt würde mit anderen Brauereien verhandeln. Dem ist laut AZ nun aber nicht so: Die Familie Reinbold will dem Löwenbräu-Bier treu bleiben.