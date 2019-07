Ohne Licht: Pocket-Bike in der Maxvorstadt unterwegs: Dann findet Polizei noch etwas heraus

Einer Streife fiel ein Fahrer auf einem Pocket-Bike auf. Er war ohne Helm in der Maxvorstadt unterwegs. Bei der Kontrolle fanden die Beamten noch etwas heraus.

Maxvorstadt - Am Donnerstag fiel einer Polizeistreife gegen 00.25 Uhr der Fahrer eines Kleinstmotorrades (Pocket-Bike) auf. Der 29-jährige Fahrer fuhr stadtauswärts auf der Augustenstraße und trug keinen Helm. Das Fahrzeug hatte außerdem laut Polizeiangaben keine Verkehrszulassung.

Ohne Helm auf Pocket-Bike unterwegs: Auch keine Lichter eingebaut

Eine weitere Untersuchung des Pocket-Bikes ergab, dass keine Lichter eingebaut waren. Ein technisches Gutachten ist erforderlich, um das Motorrad rechtlich exakt einordnen zu können. Das Pocket-Bike wurde deshalb laut Polizeiangaben sichergestellt und abgeschleppt.

Ohne Helm in Maxvorstadt unterwegs: Fahrer hat keine Fahrerlaubnis

Die Polizei fand im Rahmen der Überprüfung noch etwas heraus: Der Fahrer konnte keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen und gab an, keine Fahrerlaubnis für Motorräder zu besitzen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest gab es keine Beanstandungen. Der 29-Jährige, der in München lebt, muss sich wegen mehrerer Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz, dem Kraftfahrsteuergesetz, der StVG und StVZO verantworten. Außerdem teilte die Polizei in diesem Zusammenhang mit, dass Pocket Bikes nicht für den Betrieb auf öffentlichem Verkehrsgrund zugelassen oder versichert werden können.

