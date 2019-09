Bauarbeiter stürzt vier Meter ab und kracht auf Eisenträger

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Donnerstagnachmittag in der Luisenstraße. Ein Bauarbeiter stürzte mehrere Meter ab.

München - Ein 52-jähriger Bauarbeiter wurde bei einem Baustellenunfall am Donnerstagnachmittag schwer verletzt. Bei Arbeiten auf der Baustelle stürzte er vier Meter ab und landete mit dem Oberkörper auf einem Eisenträger.

Sofort wurde der schwer verletzte Mann durch einen Kollegen erstversorgt und ein Notruf abgesetzt. Ein Notarztwagen, der Einsatzführungsdienst, ein Löschzug der Feuerwehr sowie die Höhenrettungsgruppe wurden an die Einsatzstelle alarmiert.

Durch die Besatzung des Notarztwagens wurde die Versorgung des Verletzten intensiviert. Mit einer Schleifkorbtrage, welche an einer Drehleiter befestigt wurde, konnte der Bauarbeiter schonend an die Oberfläche transportiert werden. Danach wurde er in Begleitung eines Notarztes in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

