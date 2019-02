Skandal in der Maxvorstadt: Hausbesitzer will Mieter rausekeln - mit besonders dreister Aktion

„Entmietung“ heißt eine Taktik von Eigentümern, wenn sie Mieter loswerden möchten. Als Reaktion auf einen dreisten Fall aus München soll ein Notfall-Telefon eingerichtet werden.

München - Er stellte seinen Mietern Heizung und Wasser ab – mitten im Winter. Wochenlang mussten etliche Bewohner in der Augustenstraße frieren. Nicht mal ihren Herd konnten sie benutzen, weil Vermieter Christian S. (60) den Kamin des Mehrfamilienhauses rausreißen ließ. Den Mietern sagte er im November 2013 aber nichts davon – obwohl Öl- und Gasöfen sowie Durchlauferhitzer angeschlossen waren.

Lebensgefahr für die Mieter! Denn laut Staatsanwaltschaft waren sie der Situation rund drei Wochen lang täglich ausgesetzt. Im schlimmsten Fall hätte es zu einer Explosion im Haus kommen können. Am Montag muss sich der Vermieter deshalb vor dem Amtsgericht verantworten.

Es ist ein Fall, der sogar Oberbürgermeister Dieter Reiter (60, SPD) wütend machte. „Das ist nicht zu fassen, wie hier auf eiskalte Weise mit den Mieterinnen und Mietern umgesprungen wird“, schimpfte Reiter bei einem Ortstermin im Februar 2014. Nach dem Skandal besuchte der Oberbürgermeister persönlich das Horror-Haus und versprach, ein Notfall-Telefon für derartige Fälle in der Landeshauptstadt einrichten zu lassen.

Mietwucher auch in München längst ein großes Problem

Denn, was Christian S. vorhatte, war offensichtlich: „Entmietung“ nennen Branchenkenner seine Taktik. Nach Angaben der SPD hatte der Vermieter alles versucht, um die Bewohner „aus dem Haus zu treiben“ – mit dem Ziel, die Wohnungen teurer vermieten zu können. Unfassbar: Das hat S. bis heute tatsächlich geschafft. „Alle früheren Bewohner sind mittlerweile ausgezogen“, bestätigt die Hausverwaltung. Eine Mitarbeiterin fügt an: „Sie wurden regelrecht raussaniert.“

Mittlerweile hat der Besitzer des Hauses aber gewechselt: Nach unseren Informationen verkaufte Christian S. die Immobilie. Die aktuellen Mietverträge bestehen längstens seit dem Jahr 2015.

Mietwucher und Luxus-Sanierungen: In München ein riesiges Problem. Dass einem Vermieter nun sogar der Strafprozess gemacht wird – das gab es hingegen noch nie. Konkret wirft die Staatsanwaltschaft Christian S. Nötigung vor. Einen Strafbefehl hatte der Vermieter bereits akzeptiert und seine Schuld eingestanden. Nur die Strafe war ihm zu hoch: Gegen elf Monate auf Bewährung legte er Widerspruch ein, nur daher kommt es überhaupt zum Prozess.

Was sagt der Mieterverein? Geschäftsführer Volker Rastätter: „Es ist gut, dass sich die Justiz endlich auch verstärkt um kriminelle Modernisierer kümmert.“

A. Thieme, E. Aktay