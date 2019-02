Circus Krone: Bangen um Nashorn Tsavo geht weiter

Der Circus Krone bangt seit Wochen um sein krankes Nashorn Tsavo. Auch eine komplizierte Untersuchung brachte keine neuen Erkenntnisse.

Update vom 26. Februar 2019: Sie haben Spezialisten aus ganz Deutschland eingeflogen und das fast drei Tonnen schwere Tier zur Untersuchung narkotisiert, um endlich Klarheit zu erlangen. Das hat leider nicht geklappt. Noch immer muss der Circus Krone um das Breitmaulnashorn Tsavo bangen. Wie die tz berichtete, hatte das mit 45 Jahren sehr alte Tier in den letzten Wochen immer schlechter gefressen und, von Durchfall geplagt, mehr als 300 Kilo abgenommen. Auch Dompteur Martin Lacey junior (41) machte sich Sorgen.

Viereinhalb Stunden lang untersuchten die Ärzte Tsavos Zähne, nahmen Blut und andere Proben und machten sogar eine Darmspiegelung. Was dem Tier fehlt, brachte aber auch die Laboruntersuchungen nicht ans Licht, berichtet Tierärztin Christine Lendl jetzt. „Wir haben zwar nichts Schlimmes wie einen Tumor gefunden“, so die Spezialistin, „aber es gibt auch keinen eindeutigen Hinweis für eine zugrunde liegende Krankheit, die die massiven Störungen im Magen-Darm-Trakt erklären würde.“ Die Folge: Tsavo frisst nach wie vor wenig, der Durchfall ist nur ein klein wenig besser. Christine Lendl: „Sein Zustand ist stabil schlecht.“ Die Ärzte unterstützen ihn mit Aufbauspritzen – so gut es geht. „Tsavo spielt da nicht so ganz mit. Und er ist halt auch ein gefährliches Tier, das sich gegen Eingriffe wehren kann“, sagt Lendl.

München - Der schwergewichtige Patient - der 45-jährige Nashornbulle Tsavo - gehört zum Circus Krone, der in München sein Winterquartier hat. Tsavo leidet nach Aussage eines Zirkussprechers seit Wochen an Verdauungsproblemen.

Da das zwei Tonnen schwere Tiere nur in Vollnarkose und aufrechter Position untersucht werden kann, holte sich der Zirkus die Feuerwehr zur Unterstützung. Die Einsatzkräfte rückten mit Lufthebekissen und Gurten an, teilte die Berufsfeuerwehr am Sonntag mit. Auch bei der Kontrolle der Zähne halfen die Feuerwehrmänner tatkräftig mit und hielten unter anderem das Maul offen.

Woran Tsavo, der in den vergangenen Monaten bereits 300 Kilo abgenommen hat, leidet, soll laut Zirkussprecher eine Probe im Labor klären. Das Ergebnis stehe noch aus, die Untersuchung habe er gut überstanden.

