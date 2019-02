Schwarzer Rauch dringt aus Dachgeschoss: Feuer in Küche ausgebrochen

Die Feuerwehr München rückte am Donnerstag zu einem Brand in die Hopfenstraße aus.

Brand in der Hopfenstraße

Die Feuerwehr rückte am Donnerstag zu einem Brand in der Hopfenstraße in München aus. In einer Küche im Dachgeschoss des Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen.