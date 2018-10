Katze versteckt sich in Motorraum - und fährt so von Passau bis nach München mit

Einen ungewöhnlichen Fahrgast hatte ein Paar aus München: Eine Katze hat sich im Motorraum ihres Autos versteckt und ist mitgefahren.

Update vom 8. Oktober, 19.05 Uhr: Behandlung in Klinik

Die kindliche Neugier hätte einem Katzenbaby aus Passau (Niederbayern) am Sonntag beinahe das Leben gekostet. Die erst sechs Wochen alte Mieze hatte sich hinter der Front-Verkleidung des Autos eines jungen Münchner Paares versteckt. Dort harrte das Tier bei voller Fahrt auf der Autobahn mehrere Stunden aus - bis nach München, wo das Kätzchen von Feuerwehrkräften befreit wurde.

Anfangs war der blinde Passagier recht munter, doch in der Nacht auf Montag verschlechterte sich sein Zustand. Jetzt muss das Kätzchen in einer Klinik behandelt werden.

„Die Katze hat einen Schwanzabriss erlitten“, sagt Judith Brettmeister vom Tierheim München. Prof. Dr. Andrea Meyer-Lindenberg hat das Tier am Montag operiert. Gleich nach dem Eingriff gibt sie Entwarnung: „Das Kätzchen hat den Eingriff überstanden.“ Doch leider musste die Ärztin das Schwänzchen amputieren. Außerdem sei ein Hinterlauf gebrochen.

Paar aus München mit ungewöhnlichem Fahrgast: Katze an Bord

München - Ein Paar aus München hatte am Sonntag, 7. Oktober, einen ungewöhnlichen Fahrgast. Eine kleine Katze hat sich im Motorraum von ihrem Audi A4 versteckt und ist so anscheinend von Passau mit nach München gefahren.

Als das Paar zu ihrem Wagen zurückkamen, den sie in der Zieblandstraße im Stadtteil Maxvorstadt geparkt hatten, machten sie Passanten darauf aufmerksam, dass aus ihrem Auto Katzengejammer zu hören ist. Das junge Paar konnte die Katze allerdings nicht finden und rief deswegen die Feuerwehr. Diese fand die Katze hinter der Verkleidung der Stoßstange vorne am Auto.

+ Die kleine Katze hat sich bei ihrer Fahrt von Passau nach München das linke Hinterbein gebrochen. © Feuerwehr München

Nachdem die Feuerwehrleute einige Teile am Auto gelockert haben, bahnte sich die etwa acht bis zwölf Wochen alte Katze den Weg selbst nach draußen. Im Tierheim wurde festgestellt, dass sie sich das linke Hinterbein gebrochen hatte. Die Katze wurde vom Tierarzt versorgt und hat gute Genesungsaussichten.

Weil das junge Paar am Sonntag in Passau gewesen ist, wird vermutet, dass die Katze dort in das Auto gekrochen ist und so bis nach München mitfuhr.

