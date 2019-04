Mann geht unvermittelt auf drei junge Frauen los und flieht - das mögliche Motiv macht wütend

Drei junge Münchnerinnen werden unvermittelt von einem jungen Mann angegriffen und verletzt. Die Polizei vermutet eine fremdenfeindliche Attacke. Nach dem Täter wird gefahndet.

München - Die Polizei München berichtet: Bereits am Samstag, 09.03.2019, gegen 02:00 Uhr, befanden sich drei 22-jährige Münchnerinnen in der Briennerstraße nahe Odeonsplatz. Zur gleichen Zeit kam ein unbekannter Mann auf sie zu und stieß eine der Frauen unvermittelt zu Boden.

Die Münchnerin wurde dabei am Fuß und am Kopf verletzt. Anschließend ging der unbekannte Mann, ebenfalls ohne etwas zu sagen, zu einer anderen Frau der Gruppe und schlug ihr unvermittelt ins Gesicht. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Odeonsplatz. Eine eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Gegenstand der Ermittlung ist auch eine mögliche fremdenfeindliche Motivation des Täters, da die drei Münchnerinnen alle eine dunklere Hautfarbe haben.

Frauen in München angegriffen: So sieht der Täter aus

Männlich, ca. 170 cm groß, ca. 20 Jahre alt, kurze, dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit einer dunklen Jacke.

Fremdenfeindlicher Angriff auf drei junge Münchnerinnen? Polizei sucht Zeugen

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

