Fußgänger gerät unter Tram und wird eingeklemmt - Mann erliegt schweren Verletzungen

Ein Mann ist in München unter eine Tram geraten. Die Feuerwehr rückte mit schwerem Gerät, um den Fußgänger zu bergen. Der Mann ist inzwischen verstorben.

Update vom 10. Oktober 2019, 9.40 Uhr: Zwei Wochen, nachdem ein Fußgänger in der Maxvorstadt bei einem Unfall unter einer Trambahn eingeklemmt wurde, hat die Polizei eine traurige Nachricht bekannt gegeben: Der beteiligte Mann (77) ist inzwischen seinen schweren Verletzungen erlegen.

München: Mann gerät unter Tram - und wird schwer verletzt

Erstmeldung vom 27. September:

München - Bei einem Unfall in der Barer Straße wurde ein Mann schwer verletzt. Dort geriet am Donnerstagvormittag ein 77-jähriger Fußgänger unter eine Tram. Der Mann wurde eingeklemmt. Er erlitt schwere Verletzungen am Bein sowie am Kopf.

Nur mit schwerem Gerät konnte die Feuerwehr den Mann befreien. Mit einem Hebekissen hoben die Einsatzkräfte den Zug an und konnten den Mann so befreien. Bereits während dieser Maßnahme versorgte ein Notarzt den Verletzten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

mm/tz

