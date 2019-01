Mega-Ansturm beim letzten Tag der Neuen Pinakothek - Manche Fans mussten sogar draußen bleiben

Museum für die Kunst

Ein letztes Mal anstehen für Monet, Klimt & Co.: Hunderte Kunstfans standen am Wochenende vor der Schließung der Neuen Pinakothek stundenlang Schlange. Der Ansturm war so riesig, dass gar nicht alle eingelassen werden konnten!