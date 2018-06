Konzert von Sunrise Avenue am Königsplatz sorgt für MVG-Umleitungen

Die Band Sunrise Avenue spielt am Freitag auf dem Münchner Königsplatz. Wegen des Konzerts gibt es allerdings einige Fahrplanänderungen bei Bussen der MVG.

München - Sunrise Avenue kommt am Freitag nach München. Die Band um Frontman Samu Haber spielt ein Konzert auf dem Königsplatz, zu dem hunderte Fans erwartet werden. Allerdings sorgt der Auftritt von Sunrise Avenue wohl auch für Verkehrschaos.

Konzert von Sunrise Avenue: Diese Busse werden umgeleitet

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) weißt darauf hin, dass einige Busse am Freitag anders fahren. Betroffen sind die CityRing-Buslinien 58 und 68 sowie der Stadtbus 100 (MVG Museenlinie). Die Busse werden am Freitag ab circa 7 Uhr zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof Nord und Pinakotheken umgeleitet.

Die Haltestellen Königsplatz und Technische Universität (in Richtung Hauptbahnhof Nord) werden am Freitag nicht bedient. Außerdem wird die Haltestelle Elisenstraße an die Einmündung Elisenstraße/Dachauer Straße verlegt.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste unter anderem mit Aushängen an den Haltestellen über die Einschränkungen. Informationen zu allen Betriebsänderungen gibt es auch im Internet, in der App „MVG Fahrinfo München“ sowie über die MVG-Hotline unter 0800/344226600.

Rubriklistenbild: © dpa / Herbert P. Oczeret / Archivbild