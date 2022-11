Bei Airbnb: Münchnerin bietet Luxus-Apartments zu Höchstpreisen an – Inserate machen Anwohner nervös

Airbnb-Tourismus zulasten von Anwohnern in München? An der Schönfeldstraße werden Apartments zum Teil zu horrenden Preisen angeboten.

München - Wer im kommenden Jahr in München eine vorübergehende Bleibe sucht, kann an der Schönfeldstraße (Maxvorstadt), gleich gegenüber vom Bayerischen Staatsarchiv, fündig werden: In dem fünfgeschossigen Neubau, der Ende des Jahres fertiggestellt sein soll, bietet eine Münchner Vermieterin über das Online-Buchungs-Portal Airbnb gleich sechs Apartments an.

Vermieterin aus München preist gleich sechs Apartments über Airbnb an

Alle sind knapp 40 Quadratmeter groß und ab Januar 2023 für kurze und längere Aufenthalte buchbar – und den Inseraten nach besonders luxuriös ausgestattet: Neben Designer-Möbeln und Balkon zum Innenhof preist die Vermieterin auch das hauseigene Fitnessstudio mit Personal-Trainer-Klassen an. Die Unterkunft befinde sich in Münchens Bestlage sowie in Laufnähe zu touristischen Highlights wie Englischem Garten, Schumann‘s-Bar, Top-Restaurants, Uni-Viertel und Museen. All das hat natürlich seinen Preis: Für Apartment 3A im vierten Stock zahlen Airbnb-Gäste 180 Euro pro Person und Nacht, zur Oktoberfest-Zeit sogar 667 Euro!

Beim von der Gastgeberin vorgegebenen Mindest-Aufenthaltszeitraum von zwölf Nächten macht das, inklusive Service-Gebühren, stolze 9449 Euro. Eine Summe, die reguläre Monatsmieten für ein Zwei-Zimmer-Apartment um ein Vielfaches übertrifft.

Airbnb-Angebote in München: Anwohner sind beunruhigt

Und genau das beunruhigt Anwohner der Schönfeldstraße: Sie befürchten, dass die hohen Mietpreise Einheimische aus dem Viertel drängen. Es sei offensichtlich, dass die Vermieterin kein Interesse daran habe, die Apartments dauerhaft dem Münchner Mietmarkt zur Verfügung zu stellen.

Der Bezirksausschuss Maxvorstadt (BA 3) soll nun klären, ob die Stadt eine Genehmigung zum Betrieb eines Beherbergungsbetriebes erteilt hat – oder ob es sich um eine unzulässige Zweckentfremdung von Wohnraum handelt. Die liegt laut der in München gültigen Satzung vor, wenn Wohnungen für mehr als acht Wochen im Kalenderjahr an fremde Gäste vermietet werden. Der BA will den Fall an das zuständige Amt für Wohnen und Migration des städtischen Sozialreferats zur Prüfung geben – und auch die Finanzbehörden informieren.

Vermieterin zu Angebot in der Schönfeldstraße: „Wird gut angenommen“

Die Vermieterin sieht keinen Grund zur Besorgnis: Auf Nachfrage sagt sie, ihr „Familienhaus“ an der Schönfeldstraße werde „gut angenommen“. Vermietet würden neben Wohnungen auch Gewerbeflächen, von denen sie einen Teil als „gewerbliches Wohnen – Hotel-ähnlich“ – überlasse.

Davon weiß man beim Sozialreferat der Stadt München indes nichts: Das Amt bestätigt zwar, dass im Neubau 22 Wohnungen, davon 12 familiengerecht, geplant und zudem drei Gewerbeeinheiten genehmigt worden seien – letztere befinden sich allerdings allesamt im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss des Hauses. Eine gewerbliche Nutzung von Wohneinheiten als Beherbergungsbetrieb sei bislang nicht ersichtlich und für Wohnflächen aus dem ehemaligen Bestand heraus auch nicht möglich.

Das Amt will die Angebote auf Airbnb daher genau im Hinblick auf zweckentfremdungsrechtliche Verstöße prüfen. Wie die Stadt dies abschließend beurteilt, bleibt abzuwarten – ebenso wie die hochpreisigen Luxus-Apartments in Zeiten steigender Inflation von Gästen gebucht werden. (Ulrike Kremers)