Obdachloser lässt sich auf Unbekannten ein - in der Nacht zeigt dieser sein grausames Gesicht 

Gut meinte es scheinbar ein Unbekannter, den ein Obdachloser am Hauptbahnhof kennen lernte. Der 28-Jährige machte den Fehler, mit ihm mitzugehen - dann kam das böse Erwachen.

Der 28-jährige Obachlose lernte den unbekannten Mann laut Polizei am Dienstag, 27. März, am Münchner Hauptbahnhof kennen. In einer Einkaufspassage gingen sie gemeinsam in ein Restaurant und tranken größere Mengen an Alkohol. Dann bot der scheinbar freundliche Unbekannte dem Obdachlosen an, seinen Schlafplatz in einer Parkanlage mit ihm zu teilen.

Der 28-Jährige ließ sich darauf ein - doch das hätte er besser gelassen. In der Nacht auf Mittwoch wurde er unvermittelt durch Schläge ins Gesicht aus dem Schlaf gerissen. Der Unbekannte schlug auf ihn ein und stahl dann die Wertsachen in der Kleidung des Obdachosen. Dann flüchtete er.

Der Obdachlose wurde durch die Schläge erheblich im Gesicht verletzt und ging mehrere Stunden später zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet im Mithilfe bei der Suche nach dem Täter. Der Mann ist schlank, ein dunkler Typ und trug dunkle Kleidung. Vermutlich ist er ebenfalls obdachlos. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die besten und wichtigsten Geschichten aus diesem Teil Münchens posten wir auch auf der Facebook-Seite „Meine Maxvorstadt“.

mm/tz

Rubriklistenbild: © dpa / Matthias Balk