Pfefferspray-Angriff in Münchner U-Bahn: Mehrere Verletzte

Von: Lukas Schierlinger

Die Polizei will ermitteln, was den Konflikt hervorgerufen hatte. In der Münchner U-Bahn klagten mehrere Personen nach einer Pfefferspray-Attacke über Beschwerden.

München – Ein 58-jähriger Mann wurde während eines Streits in der U-Bahn mit Pfefferspray besprüht. Umstehende Passagiere berichteten von Reizungen der Atemwege. Die U-Bahn-Sicherheit informierte die Polizei und die Zentrale über den Vorfall, der sich am Donnerstagabend (3. August) gegen 18.30 Uhr ereignet hatte.

Unverzüglich wurden mehrere Rettungsfahrzeuge und Feuerwehrteams zum Einsatzort an der Haltestelle Stiglmaierplatz entsandt.

U-Bahn München: Streit eskaliert – Verletzte nach Pfefferspray-Angriff

Nach der Erstversorgung durch das Team eines Rettungswagens musste der 58-jährige Passagier in ein Münchner Krankenhaus gebracht werden, wo er weiter behandelt wurde. Fünf weitere Personen, die über Atemwegsreizungen klagten, wurden am Ort des Geschehens medizinisch versorgt und untersucht.

Die Feuerwehrleute führten Kontrollmessungen auf dem Bahnsteig durch. Die Menge des Reizgases war zu diesem Zeitpunkt so gering, dass keine Schadstoffe mehr festgestellt werden konnten. Daher wurde der Bahnsteig nach kurzer Zeit von der Feuerwehr wieder freigegeben. Die Ursache des Streits war zunächst unklar. Weitere Ermittlungen führt nun die Polizei.

