Messer-Alarm im Gasteig: Mann bedrohte Mitarbeiter und löste Großeinsatz der Münchner Polizei aus

Von: Julian Limmer

Am Interims-Gasteig HP8 kam es wegen eines versuchten Messer-Angriffs zu einem Großeinsatz der Münchner Polizei. © Marcus Schlaf

Im Gasteig bedrohte ein Mann einen Mitarbeiter mit einem Messer. Der Störenfried löste mit der Aktion einen Großeinsatz der Münchner Polizei aus.

München – Alarm in der Isarphilharmonie: Mit einem Küchenmesser hat ein 26-Jähriger am Sonntagabend Mitarbeiter des Münchner Kulturzentrums bedroht, während im Foyer Gäste auf den Einlass in den Konzertsaal warteten. Die Folge: ein Großeinsatz der Polizei.

Gasteig HP8: Mann mit Küchenmesser bewaffnet – laut Polizei keine Gefahr für Konzertgäste

Auf bislang ungeklärte Weise gelangte der Mann gegen 19 Uhr zu einem Raum für Mitarbeiter im dritten Stock des Gasteigs HP8. Als ihn ein Sicherheitsmitarbeiter aufforderte zu gehen, zog der 26-Jährige plötzlich das Messer und bedrohte ihn. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter das Küchenmesser zuvor im Kulturzentrum entwendet hat.

Der Mitarbeiter der Philharmonie rief sofort die Polizei, die mit zehn Streifen anrückte. Den Einsatzkräften gelang es schnell, den 26-Jährigen zu überwältigen und festzunehmen. Verletzte gab es keine, auch für die Konzertgäste habe laut Polizei zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden. Was der 26-Jährige in der Philharmonie wollte, ist bislang unklar.

Es war jedoch nicht der einzige Polizeieinsatz am Sonntag, bei dem eine Stichwaffe im Spiel war: Stark alkoholisiert und mit einem Messer, das er an einer Kette um den Hals trug, bedrohte ein 38-Jähriger am Nachmittag mehrere Passanten in Obersendling.

Los ging es am Bahnsteig Forstenrieder Allee, wo der Betrunkene mit dem Messer einen 29-jährigen Fahrgast bedrängte. Als dieser in die U-Bahn flüchtete, folgte ihm der Angreifer. Dort bedrohte der 38-Jährige einen weiteren Fahrgast. Ohne jemanden zu verletzen, stieg der Angreifer einige Stationen später einfach aus der U-Bahn. Kurz darauf konnte ihn die Polizei festnehmen. (lim)