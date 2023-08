Messerattacke in München: Chef zahlte angeblich keinen Lohn - da stach ein Bauarbeiter ihm in den Hals

Fabio L. (32, vorne) muss sich wegen versuchten Mordes am Landgericht verantworten. Er legte über seinen Strafverteidiger Mathias Bohn ein Geständnis ab

Prozess am Landgericht

Von Andreas Thieme schließen

Weil er keinen Lohn erhalten hatte, geriet Bauarbeiter Fabio L. (32) mit seinem Chef in Streit: Ihm rammte der Portugiese dann ein Messer in den Hals. Vor Gericht muss er sich jetzt wegen versuchten Mordes verantworten.

München - „Ich hatte sehr viel Alkohol getrunken.“ So versuchte sich Fabio L. (32) am Landgericht aus der Affäre zu ziehen - doch die Vorwürfe lasten schwer auf dem Bauarbeiter. Er hatte seinem Chef im August 2022 ein Messer in den Hals gerammt. Laut Staatsanwaltschaft, weil der Lohn ausgeblieben war.

Am Landgericht muss sich Fabio L. jetzt wegen versuchten Mordes verantworten. Acht Dosen Bier, Kokain und Marihuana will er zu sich genommen haben - und sagte vor Gericht: „Ich wollte sichergehen, dass ich bezahlt werde“. Deshalb soll er ein Besteckmesser gezückt haben. Angeblich kam es zunächst zu einem Gerangel. Später trug der Chef aber lebensgefährliche Stichverletzungen am Hals davon.

„Es war keine Absicht, ich wollte nur mit ihm reden“, behauptet Fabio L. nun über seinen Strafverteidiger Matthias Bohn, legte über den Anwalt aber ein Geständnis ab. Fazit: „Erst im Gerangel traf ich Nuno am Hals.“

München: Bauarbeiter stach seinen Chef mit dem Messer ab - aus Angst, dass er keinen Lohn erhält

Laut Anklage kam Fabio L. Ende August 2022 mit sieben anderen Monteuren nach München, um als Monteur für eine Zeltaufbaufirma zu arbeiten - mit dem Oktoberfest hatte das aber nichts zu tun. Vielmehr waren die Männer auf der Messe in Riem tätig.

Doch schon nach zehn Tagen brachen einige von ihnen ihre Arbeit ab, weil sie laut Staatsanwaltschaft „mit den Arbeitszeiten und -bedingungen unzufrieden waren“. Aus Wut soll Fabio L. seinem Chef dann die 7-Zentimeter-Klinge in den Hals gerammt haben. Eine Überwachungskamera filmte ihm kurz vorher - dabei trank er Bier und angeblich schaute das Messer mehrmals an. Jetzt droht ihm jahrelange Haft. Das Urteil soll am 22. September fallen.