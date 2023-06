15-Jährige bei Wincent-Weiss-Konzert belästigt: Zeuge reagiert, Polizei ermittelt

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Das Wincent-Weiss-Konzert in der Olympiahalle wurde von einem unschönen Vorfall überschattet. © imago

Ein mutiger Zeuge griff ein, als eine 15-Jährige beim Wincent-Weiss-Konzert in München belästigt wurde. Die Polizei ermittelt.

München – Für eine 15-Jährige aus München sollte es nur ein unbeschwerter Konzertbesuch in der Olympiahalle werden. Bei der Wincent-Weiss-Show am Sonntagabend (11. Juni) hatte der Teenager jedoch ein äußerst unangenehmes Erlebnis, wie die Polizei berichtet.

Gegen 20 Uhr habe sich ein junger Mann (24 Jahre) völlig unvermittelt neben das Mädchen gesetzt und den Arm um sie gelegt. „Er öffnete seine Hose und fasste hinein“, beschreibt die Polizei, was dann geschah. Erst als ein Zeuge bemerkte, was vor sich ging, ließ der 24-Jährige von dem jungen Fan des Popsängers ab.

Teenager bei Wincent-Weiss-Show belästigt: Mann an Polizei übergeben

Der vom Zeugen informierte Sicherheitsdienst übergab den Mann noch in der Olympiahalle an hinzugerufene Kräfte der Polizei. „Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-Jährigen mit Wohnsitz in München. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und einer Anzeigenerstattung wurde er entlassen“, informiert die Polizei in ihrem Pressebericht über das weitere Vorgehen. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt jetzt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Vorfall wird zu einem Zeitpunkt publik, da der Sicherheitsaspekt bei Konzerten in München ohnehin ins Zentrum der öffentlichen Debatte gerückt war. Als Auslöser lässt sich das Gastspiel der umstrittenen Band Rammstein benennen. Die Band um Sänger Till Lindemann trat im Juni gleich viermal in der Isar-Metropole auf.

Zuvor hatten mehrere weibliche Fans schwere Anschuldigungen gegen Rammstein erhoben, die Münchner Shows der Schockrocker wurden von Protestaktionen begleitet. Aus Sicherheitsgründen wurde die umstrittene Row Zero abgeschafft. Münchens KVR-Chefin Hanna Sammüller-Gradl überprüfte vor Ort persönlich, ob das vorab beschlossene „Awareness-Konzept“ umgesetzt wurde.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.