Auf ihrer Facebook-Seite schreiben die Betreiber der "schwimmenden Bar" Saluti di Capri: "Wir müssen leider unsere Veranstaltung am 28.07.19 auf den 04.08.19 verschieben. Das Wetter spielt einfach nicht mit!! Dafür wird nächsten Sonntag, umso mehr Gas gegeben!" - Gas gegeben hat die Gruppe CRUX Sunday WIT DA VIBES dann auch. Auf Instagram schreiben Saluti da Capri am 05/08/2019 dazu: "Fettes Danke an @cruxmunich und natürlich an alle die da waren!"... Dass am 4.08. gleichzeitig im Theatron die Klassikaufführung der Sinfonietta München geplant war, hat die Veranstalter wohl nicht interessiert. Ich bin mal gespannt, ob die Herren Peco Branimir und Stabek Damir sich noch dazu äussern werden.